Aktualizacja: 12.11.2025 19:25 Publikacja: 12.11.2025 19:10
Foto: Adobe Stock
Przypomnijmy, że Sejm uchwalił rządowy projekt wprowadzenia bardzo surowych kar dla zmotoryzowanych m.in. za przekroczenie prędkości, nielegalne wyścigi i driftowanie. Nowe regulacje wejdą w życie po podpisaniu przez prezydenta i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, 30 dni od publikacji.
Media już ostrzegają kierowców, że po wejściu w życie nowelizacji za jazdę z prędkością o połowę wyższą od dozwolonej na autostradzie lub drodze ekspresowej będzie grozić od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia, a nie tylko mandat i punkty karne. I podają przykłady: za jazdę na autostradzie z prędkością 210 km/h i więcej, jazdę 180 km/h i więcej na zwykłej jednopasmowej drodze publicznej (limit 90 km/h) lub jazdę z prędkością wyższą niż 60 km na godz. przy ograniczeniu do 30 km/h grozić będzie kara pozbawienia wolności na minimum 3 miesiące.
Czytaj więcej
Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów, które zaostrzają kary za brawurową, niebezpieczną jazd...
„W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprecyzyjnymi interpretacjami zmian wprowadzonych do ustawy – Kodeks karny – Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że nowe przepisy nie obejmują karą więzienia zwykłego przekroczenia prędkości, lecz dotyczą jedynie skrajnie niebezpiecznych zachowań na drodze” - podał w środę po południu resort sprawiedliwości.
Dalej MS przypomina, że zgodnie z nowym art. 178d kodeksu karnego, przestępstwo może zostać popełnione wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia trzech przesłanek:
1. prowadzenia pojazdu z rażąco nadmierną prędkością,
2. rażącego naruszenia innych przepisów o ruchu drogowym,
3. narażenia innego człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu.
„Dopiero łączna realizacja powyższych przesłanek stanowi czyn zabroniony opisany w nowym przepisie. Co istotne, projekt ten poza penalizacją skrajnie niebezpiecznej jazdy, walczy z plagą kierowców – recydywistów” wyjaśnia resort i dodaje, że nowy przepis jest jedną z wielu dobrze ocenianych zmian.
„Interpretacje sugerujące karanie za samo przekroczenie prędkości są błędne. Ustawodawca nie przewidział (i obecnie nie przewiduje) w tym zakresie kary aresztu, a sama konstrukcja przepisu odnosi się wyłącznie do sytuacji rażącego i szczególnie niebezpiecznego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu" - podkreśla resort sprawiedliwości.
Czytaj więcej
Udział i organizacja nielegalnych wyścigów będzie przestępstwem. W kodeksie karnym znajdzie się t...
Nowe przepisy mają także uderzyć nawet w uczestników tzw. spotów samochodowych. To nieformalne zgromadzenia, spotkania miłośników motoryzacji, na które ściągają oni w swoich autach. Wśród fanów spotów pojawiły się pogłoski, że staną się one nielegalne, jeśli weźmie w nich udział więcej niż 10 pojazdów, a ich uczestnikom będą grozić surowe kary.
„Ministerstwo wyjaśnia, że spotkania powyżej 10 pojazdów wciąż będą legalne, o ile zostaną zgłoszone właściwej gminie. Udział w niezgłoszonym zgromadzeniu tego typu zagrożony jest wyłącznie minimalną karą grzywny (20 zł), chyba że wydarzenie powoduje tamowanie lub utrudnianie ruchu drogowego – wówczas grzywna może wynieść 1000 zł. Ministerstwo zwraca też uwagę, że prawo karne – podobnie jak inne dziedziny prawa – posługuje się terminami niedookreślonymi, co umożliwia sądom elastyczne i sprawiedliwe stosowanie przepisów w konkretnych okolicznościach" - czytamy w komunikacie. Resort wyjaśnia, że celem takiego rozwiązania jest umożliwienie adekwatnej oceny sytuacji – z uwzględnieniem warunków drogowych, pogody, natężenia ruchu czy pory dnia.
Ministerstwo zaznacza, że nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, a nie ograniczanie praw kierowców.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przypomnijmy, że Sejm uchwalił rządowy projekt wprowadzenia bardzo surowych kar dla zmotoryzowanych m.in. za przekroczenie prędkości, nielegalne wyścigi i driftowanie. Nowe regulacje wejdą w życie po podpisaniu przez prezydenta i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, 30 dni od publikacji.
Media już ostrzegają kierowców, że po wejściu w życie nowelizacji za jazdę z prędkością o połowę wyższą od dozwolonej na autostradzie lub drodze ekspresowej będzie grozić od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia, a nie tylko mandat i punkty karne. I podają przykłady: za jazdę na autostradzie z prędkością 210 km/h i więcej, jazdę 180 km/h i więcej na zwykłej jednopasmowej drodze publicznej (limit 90 km/h) lub jazdę z prędkością wyższą niż 60 km na godz. przy ograniczeniu do 30 km/h grozić będzie kara pozbawienia wolności na minimum 3 miesiące.
Mury rosną pomiędzy ludźmi, którzy wyznają wiarę w tego samego Boga. Paradoksalnie czasem łatwiej się porozumieć...
Program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Filmiki, na których niedźwiedź przytula się do człowieka, a wilki wyprowadzają z lasu dziecko, to prosta droga d...
W przyszłym roku do udziału w kwalifikacji wojskowej ma zostać wezwanych 235 tys. osób. Wśród nich będą przede w...
"Żółta kartka", czyli ostrzeżenie zamiast wstrzymania budowy, przesądzenie na czym polega sprawdzenie projektu t...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Rodzinne darowizny powyżej limitu trzeba zgłaszać skarbówce. Jeśli tego nie zrobimy, zapłacimy podatek. Nie mamy...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas