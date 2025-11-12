Z tego artykułu się dowiesz: Kiedy nowe przepisy przewidują karę więzienia za przekroczenie prędkości?

Jakie trzy przesłanki muszą być spełnione, aby nowe przepisy znalazły zastosowanie?

W jaki sposób nowe regulacje wpłyną na legalność tzw. spotów motoryzacyjnych i jakie są związane z tym kary?

Przypomnijmy, że Sejm uchwalił rządowy projekt wprowadzenia bardzo surowych kar dla zmotoryzowanych m.in. za przekroczenie prędkości, nielegalne wyścigi i driftowanie. Nowe regulacje wejdą w życie po podpisaniu przez prezydenta i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, 30 dni od publikacji.

Media już ostrzegają kierowców, że po wejściu w życie nowelizacji za jazdę z prędkością o połowę wyższą od dozwolonej na autostradzie lub drodze ekspresowej będzie grozić od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia, a nie tylko mandat i punkty karne. I podają przykłady: za jazdę na autostradzie z prędkością 210 km/h i więcej, jazdę 180 km/h i więcej na zwykłej jednopasmowej drodze publicznej (limit 90 km/h) lub jazdę z prędkością wyższą niż 60 km na godz. przy ograniczeniu do 30 km/h grozić będzie kara pozbawienia wolności na minimum 3 miesiące.

MS: więzienie tylko w przypadku skrajnie niebezpiecznych zachowań

„W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprecyzyjnymi interpretacjami zmian wprowadzonych do ustawy – Kodeks karny – Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że nowe przepisy nie obejmują karą więzienia zwykłego przekroczenia prędkości, lecz dotyczą jedynie skrajnie niebezpiecznych zachowań na drodze” - podał w środę po południu resort sprawiedliwości.