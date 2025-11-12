Rzeczpospolita
Więzienie za przekroczenie prędkości? Resort sprawiedliwości zabrał głos

Ministerstwo Sprawiedliwości odniosło się do "pojawiających się w przestrzeni publicznej nieprecyzyjnych interpretacji" nowo uchwalonych przez Sejm przepisów dotyczących kar za przekroczenie prędkości i tzw. spoty samochodowe.

Publikacja: 12.11.2025 19:10

Więzienie za przekroczenie prędkości? Resort sprawiedliwości zabrał głos

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kiedy nowe przepisy przewidują karę więzienia za przekroczenie prędkości?
  • Jakie trzy przesłanki muszą być spełnione, aby nowe przepisy znalazły zastosowanie?
  • W jaki sposób nowe regulacje wpłyną na legalność tzw. spotów motoryzacyjnych i jakie są związane z tym kary?

Przypomnijmy, że Sejm uchwalił rządowy projekt wprowadzenia bardzo surowych kar dla zmotoryzowanych m.in. za przekroczenie prędkości, nielegalne wyścigi i driftowanie.  Nowe regulacje wejdą w życie po podpisaniu przez prezydenta i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, 30 dni od publikacji. 

Media już ostrzegają kierowców, że po wejściu w życie nowelizacji za jazdę z prędkością o połowę wyższą od dozwolonej na autostradzie lub drodze ekspresowej będzie grozić od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia, a nie tylko mandat i punkty karne. I podają przykłady: za jazdę na autostradzie z prędkością 210 km/h i więcej, jazdę 180 km/h i więcej na zwykłej jednopasmowej drodze publicznej (limit 90 km/h) lub jazdę z prędkością wyższą niż 60 km na godz. przy ograniczeniu do 30 km/h grozić będzie kara pozbawienia wolności na minimum 3 miesiące. 

MS: więzienie tylko w przypadku skrajnie niebezpiecznych zachowań

„W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprecyzyjnymi interpretacjami zmian wprowadzonych do ustawy – Kodeks karny – Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że nowe przepisy nie obejmują karą więzienia zwykłego przekroczenia prędkości, lecz dotyczą jedynie skrajnie niebezpiecznych zachowań na drodze” - podał w środę po południu resort sprawiedliwości.

Dalej MS przypomina, że zgodnie z nowym art. 178d kodeksu karnego, przestępstwo może zostać popełnione wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia trzech przesłanek:

1. prowadzenia pojazdu z rażąco nadmierną prędkością,

2. rażącego naruszenia innych przepisów o ruchu drogowym,

3. narażenia innego człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu.

„Dopiero łączna realizacja powyższych przesłanek stanowi czyn zabroniony opisany w nowym przepisie. Co istotne, projekt ten poza penalizacją skrajnie niebezpiecznej jazdy, walczy z plagą kierowców – recydywistów”  wyjaśnia resort i dodaje, że nowy przepis jest jedną z wielu dobrze ocenianych zmian.

„Interpretacje sugerujące karanie za samo przekroczenie prędkości są błędne. Ustawodawca nie przewidział (i obecnie nie przewiduje) w tym zakresie kary aresztu, a sama konstrukcja przepisu odnosi się wyłącznie do sytuacji rażącego i szczególnie niebezpiecznego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu" - podkreśla resort sprawiedliwości.

Spoty motoryzacyjne pod lupą? MS: tak, ale...

Nowe przepisy mają także uderzyć nawet w uczestników tzw. spotów samochodowych. To nieformalne zgromadzenia, spotkania miłośników motoryzacji, na które ściągają oni w swoich autach. Wśród fanów spotów pojawiły się pogłoski, że staną się one nielegalne, jeśli weźmie w nich udział więcej niż 10 pojazdów, a ich uczestnikom będą grozić surowe kary. 

„Ministerstwo wyjaśnia, że spotkania powyżej 10 pojazdów wciąż będą legalne, o ile zostaną zgłoszone właściwej gminie. Udział w niezgłoszonym zgromadzeniu tego typu zagrożony jest wyłącznie minimalną karą grzywny (20 zł), chyba że wydarzenie powoduje tamowanie lub utrudnianie ruchu drogowego – wówczas grzywna może wynieść 1000 zł. Ministerstwo zwraca też uwagę, że prawo karne – podobnie jak inne dziedziny prawa – posługuje się terminami niedookreślonymi, co umożliwia sądom elastyczne i sprawiedliwe stosowanie przepisów w konkretnych okolicznościach" - czytamy w komunikacie. Resort wyjaśnia, że celem takiego rozwiązania jest umożliwienie adekwatnej oceny sytuacji – z uwzględnieniem warunków drogowych, pogody, natężenia ruchu czy pory dnia.

Ministerstwo zaznacza, że nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, a nie ograniczanie praw kierowców.

