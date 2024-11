Nielegalne wyścigi będą przestępstwem. Ministerstwa porozumiały się co do zmian w prawie

Część zmian zmierzających do zaostrzenie sankcji – jak choćby zatrzymywanie prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h także poza obszarem zabudowanym (ale tylko na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych) czy obostrzenia w okresie próbnym dla młodych kierowców – już została wpisana do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Liczba wypadków spada. Dlaczego rząd chce zatem zaostrzyć przepisy?

Generalnie liczba wypadków na przestrzeni ostatniej dekady znacznie spadła (z danych Komendy Głównej Policji wynika, że jeszcze dziesięć lat temu było ich ok 35 tys., podczas gdy w ub. roku już niespełna 21 tys.). Taka sama pozytywna tendencja dotyczy śmiertelnych ofiar drogowych zdarzeń. O ile przed dekadą na polskich drogach ginęło 3,2 tys. ludzi to w ubiegłym roku ich liczba spadła do ok. 1,9 tys. czyli aż o 40 proc.

Jednak projekt zaostrzenia zmian ma być odpowiedzią na głośne wypadki, które zbulwersowały opinię publiczną, jak choćby wypadek na stołecznej Trasie Łazienkowskiej z sierpnia czy makabryczne zdarzenie, do jakiego doszło w ub. roku na autostradzie A1. Potencjalni sprawcy obydwu z nich uciekli za granicę. O ile Łukasz Ż (który najprawdopodobniej spowodował wypadek na trasie Łazienkowskiej został właśnie deportowany z Niemiec, to starania o sprowadzenie do kraju Sebastiana M. wciąż trwają.