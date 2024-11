Brak zabójstwa drogowego to nie deficyt kodeksu

Przy czym podkreślenia wymaga, że autorzy definiują zabójstwo drogowe jako „intencjonalne spowodowanie śmierci człowieka wywołane prowadzeniem pojazdu w ruchu lądowym”, a nie jako np. spowodowanie wypadku śmiertelnego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków czy też w następstwie rażącego przekroczenia prędkości i ignorowania przepisów ruchu drogowego.

A za celowe zabicie człowieka samochodem już teraz grozi od 10 do 30 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Autorzy raportu zauważają, że kwalifikowana postać danego czynu, zagrożona surowszą karą niż w typie podstawowym, zwiększa oddziaływanie prewencyjne prawa karnego, jednak nie jest to powód do wprowadzenia „zabójstwa drogowego” jako kwalifikowanego typu zabójstwa. Po pierwsze taki typ musiałby być zagrożony od razu maksymalną karą, po drugie w odróżnieniu od innych typów kwalifikowanych, jak np. zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, popełnienie zabójstwa przy użyciu samochodu nie zawsze powinno powodować obostrzenie sankcji karnej. Jak zauważają autorzy, czym innym jest wszak sytuacja, w której ktoś zabija współpasażera, a czym innym, gdy zabija osobę znajdującą się poza pojazdem.

„W pierwszym wszak przypadku okoliczność popełnienia zabójstwa drogowego – co do zasady – nie jest okolicznością jawiącą się jako element obostrzająco wpływający na wymiar kary, w drugim zaś przypadku – niewątpliwie może być tak, że będzie ona w określonych układach sytuacyjnych zasługiwała na taką kwalifikację. Zwrócenie uwagi na możliwe różne oddziaływanie okoliczności zabójstwa drogowego jest zatem merytorycznie uzasadnioną obiekcją wobec wprowadzania do k.k. przepisu o zabójstwie drogowym jako kwalifikowanej postaci zabójstwa człowieka” – czytamy w raporcie.

Zabójstwo na drodze: jak jest w innych krajach?

Z przeprowadzonego przez autorów przeglądu wynika, że np. w prawie austriackim brak jest przepisu przewidującego odrębną typizację dla zabójstwa drogowego. W tamtejszym kodeksie karnym istnieje czyn w postaci spowodowania śmierci „wskutek rażącego niedbalstwa”, ale zagrożony jest stosunkowo niskimi karami (trzy lata i pięć, jeśli zginęła duża liczba osób).

W Wielkiej Brytanii jest szereg przepisów odnoszących się do spowodowania śmierci w wyniku niebezpiecznej jazdy, lecz są to odmiany nieumyślnego spowodowania śmierci, a nie zabójstwa. We Francji prace nad wprowadzeniem zabójstwa drogowego dopiero się toczą.