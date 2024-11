Łukasz Ż. po dwóch miesiącach wrócił do Polski. Dlaczego tyle to trwało?

Co to oznacza?

Powodów może być wiele. Osoba taka może np. składać różne wnioski dowodowe. Zachowana jest zasada dwuinstancyjności, co powoduje możliwość zaskarżenia orzeczenia sądu pierwszej instancji stwierdzającego prawną dopuszczalność ekstradycji lub prawną jej niedopuszczalność. Od przepisów prawa wewnętrznego państwa wezwanego zależy, ile to postępowanie może trwać. Zdarza się, że w Polsce postępowania ekstradycyjne trwają rok i dłużej. Brak umowy pozwala również na pewną dowolność w przyjęciu kryteriów odmowy ekstradycji.

Co ostatnio robi polska prokuratura by w końcu ściągnąć do kraju Sebastiana M. - podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1 - by mógł odpowiedzieć przed polskim wymiarem sprawiedliwości za zarzucane mu czyny?

W sprawie Sebastiana M. wciąż oczekujemy na wdrożenie przez władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich etapu sądowego postępowania o jego ekstradycję. Z ZEA mamy umowę, sprawa ekstradycji Sebastiana M. jest jednak pierwszą po podpisaniu umowy. Kwestią do uzgodnienia pozostaje definicja czynu ekstradycyjnego, uprawniona jest teza, że nie wyjaśniono tego precyzyjnie na etapie negocjacji umowy. Obecnie polska prokuratura przygotowuje informacje dodatkowe dla strony emirackiej w tej sprawie. Dlatego też może to wszystko trwa tak długo.

Podejrzani uciekający np. do Niemiec też nie wracają w ciągu kilku dni na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (ENA). Dowód? Łukasz Ż., domniemany sprawca wypadku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie, poszukiwany listem gończym od 15 września, dopiero właśnie teraz wrócił do kraju. Nie za długo to trwało? Przecież mamy ENA. I bywało, że jego wykonanie trwało kilka dni.