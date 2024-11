– Mało tego, poszedłbym jeszcze dalej i zrezygnował z obowiązku jazdy z osobą towarzyszącą. Zwłaszcza że może mieć odwrotny do zamierzonego skutek. Jak taki młody kierowca będzie jechał z opiekunem, to podświadomie będzie liczył na to, że w razie czego ten zareaguje. Jadąc samemu, musi liczyć sam na siebie, co wymusza większą ostrożność i odpowiedzialność – dodaje autor komentarza do prawa o ruchu drogowym.

Oprócz tego MI planuje również wprowadzenie zmian w kursach redukujących liczbę punktów karnych. Wszyscy kierujący (z wyjątkiem tych, którzy mają uprawnienia krócej niż rok) mogą raz na pół roku uczestniczyć w szkoleniach, wskutek czego liczba punków karnych redukowana jest o 6. Resort chce, by punkty za niektóre wykroczenia nie ulegały zatarciu.

– Zniesienie możliwości redukcji punktów karnych ma dotyczyć najcięższych w skutkach wykroczeń, takich jak m.in. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, przejazd na czerwonym świetle czy drastyczne przekraczanie prędkości. Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione na etapie kierowania projektu nowelizacji do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych – informuje rzeczniczka ministerstwa.

Resort po raz kolejny wraca do pomysłu administracyjnego zatrzymywania prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h nie tylko na obszarze zabudowanym (jak jest obecnie), ale także poza nim.

Ma to dotyczyć tylko przekroczeń dozwolonych limitów na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych (czyli już nie na autostradach czy drogach szybkiego ruchu).

– To racjonalne rozwiązanie. Nie ma powodu, by różnicować przepisy o tymczasowym zatrzymaniu prawa jazdy na obszarze zabudowanym i poza nim. Dobrze jednak, że ograniczono to do dróg jednojezdniowych dwukierunkowych. Przekroczenie o 50 km/h na takiej drodze stwarza o wiele większe zagrożenie niż przekroczenie o taką wartość na autostradzie czy drodze ekspresowej – ocenia prof. Ryszard Stefański.