Przeczytałam tekst prof. Marka Migalskiego w „Rzeczpospolitej” („Wścieklica antyprezydencka”, 20 sierpnia 2025) i reaguję, po części dlatego, że autor wywołał mnie do tablicy z nazwiska. Sam tekst jednak i bez tego nadaje się, by z nim polemizować. Streszczając, prof. Migalski napisał o niebezpieczeństwie, jakie według niego niesie z sobą przedwczesna krytyka Karola Nawrockiego. Przedwczesna i według profesora bez pokrycia. Weźmy spóźnienie się na spotkanie z Donaldem Tuskiem. Cytat: „W opinii liberalno-lewicowego komentariatu było to zachowanie chamskie, niekulturalne i świadczące o braku dobrego wychowania gospodarza. Najdalej w swej egzaltacji poszła Joanna Szczepkowska, wprost nazywając Nawrockiego chamem”.