W ocenie Polaków najskuteczniejszym obecnie politykiem jest premier Donald Tusk, którego wskazało w sondażu 28,1 proc. respondentów. Na drugim miejscu jest prezes PiS Jarosław Kaczyński, który został wymieniony przez 23,5 proc. badanych.

Podium zamyka jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, który uzyskał 11,3 proc. głosów.

Sondaż: Co dziesiąty Polak uważa Karola Nawrockiego za najskuteczniejszego polityka

Dwucyfrowy wynik uzyskał także prezydent Karol Nawrocki, który uważany jest za najskuteczniejszego polityka przez 10,5 proc. Polaków. Dla porównania poprzedni prezydent Andrzej Duda uzyskał 1,7 proc. głosów.

W sondażu znaleźli się także lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (5,2 proc.), lider Partii Razem Adrian Zandberg (2,7 proc.), lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty (1,4 proc.), lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun (1 proc.) i lider Polski 2050 Szymon Hołownia (0,4 proc.).