Rzeczpospolita
Wydarzenia
Który polityk jest najskuteczniejszy? Polacy wskazali swojego faworyta

W badaniu przeprowadzonym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski Polacy odpowiedzieli, których polityków uważają za najskuteczniejszych. Wśród najczęściej wymienianych są Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i Sławomir Mentzen.

Publikacja: 02.09.2025 17:09

Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen

Foto: PAP/Albert Zawada, Radek Pietruszka, Marian Zubrzycki, Maciej Kulczyński

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na kogo Polacy wskazują jako najskuteczniejszego polityka?
  • Jaki wygląda ranking zaufania do polskich polityków według ostatniego sondażu?
  • Jaki typ rządu według Polaków byłby najlepszy dla kraju?

W ocenie Polaków najskuteczniejszym obecnie politykiem jest premier Donald Tusk, którego wskazało w sondażu 28,1 proc. respondentów. Na drugim miejscu jest prezes PiS Jarosław Kaczyński, który został wymieniony przez 23,5 proc. badanych.

Podium zamyka jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, który uzyskał 11,3 proc. głosów.

Sondaż: Co dziesiąty Polak uważa Karola Nawrockiego za najskuteczniejszego polityka

Dwucyfrowy wynik uzyskał także prezydent Karol Nawrocki, który uważany jest za najskuteczniejszego polityka przez 10,5 proc. Polaków. Dla porównania poprzedni prezydent Andrzej Duda uzyskał 1,7 proc. głosów.

W sondażu znaleźli się także lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (5,2 proc.), lider Partii Razem Adrian Zandberg (2,7 proc.), lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty (1,4 proc.), lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun (1 proc.) i lider Polski 2050 Szymon Hołownia (0,4 proc.).

14 proc. respondentów wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Sondaż przeprowadzono w dniach 13–16 sierpnia 2025 r. na reprezentatywnej próbie 1000 osób (metoda CATI/CAWI).

Ranking zaufania do polityków. Karol Nawrocki nie jest już liderem

W ubiegłym tygodniu Polacy odpowiedzieli również, którego polityka obdarzają największym zaufaniem. Na czele listy znalazł się wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ufa mu „zdecydowanie” lub „raczej” w sumie 41,8 proc. badanych. To powrót Sikorskiego na szczyt tego rankingu po dwóch miesiącach. Sikorskiemu nie ufa 45,4 proc. uczestników sondażu, a 11,3 proc. wypowiada się o nim obojętnie.

Karol Nawrocki, który jeszcze w lipcu był na szczycie tego rankingu, spadł na drugie miejsce. W sierpniu cieszył się zaufaniem 41,3 proc. pozytywnych wskazań. 48 proc. ma o nim negatywne zdanie. Dla 10,3 proc. pozostaje obojętny. 

Sondaż: Który rząd byłby najlepszy dla Polski? 

Przed kilkoma dniami zapytaliśmy Polaków, jaki – ich zdaniem – rząd byłby najlepszy dla Polski. Najwięcej – 19,7 proc. badanych – wskazało większościowy rząd Koalicji Obywatelskiej. 13,8 proc. uczestników sondażu uważa, że najlepszy dla Polski byłby koalicyjny rząd PiS i Konfederacji. Sprawdź pełne wyniki sondażu.

Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania

