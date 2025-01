Znany pisarz chce odwołania Oscarów. „Neron grał, gdy Rzym płonął”

Stephen King, znany przede wszystkim jako twórca specjalizujący się w literaturze grozy, ogłosił swoje stanowisko w sprawie Oscarów 2025 w mediach społecznościowych. „W tym roku nie głosuję na Oscary” - napisał w czwartek w serwisie Bluesky. „Moim zdaniem powinni je odwołać. Żadnego blichtru, gdy Los Angeles płonie” - dodał.

Z uwagi na szalejące w hrabstwie Los Angeles pożary przyznająca nagrody filmowe Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przedłużyła głosowanie w sprawie Oscarów do 17 stycznia i przełożyła ogłoszenie nominacji na 23 stycznia.

Oscary 2025. Czy po pożarach w Los Angeles Akademia powinna odwołać ceremonię?

Stephen King to nie jedyna znana postać, która wyraziła opinię, że w obliczu klęski żywiołowej sezon przyznawania nagród w Hollywood powinien zostać wstrzymany. Publicznie podobny pogląd zaprezentowały aktorki Jean Smart i Patricia Arquette. W kontrze do tych głosów pojawiły się opinie, że ceremonie rozdania Oscarów czy Grammy powinny odbyć się zgodnie z planem, ponieważ byłyby to potrzebne pozytywne sygnały.