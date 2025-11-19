Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Minister Waldemar Żurek: Nigdy się nie poddam

Ja robię swoje, a decyzje prezydenta zostawiam prezydentowi. Jeśli Karol Nawrocki woli tkwić w systemie, który szkodzi obywatelom, to zostawiam to jego sumieniu – mówi „Rzeczpospolitej” Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.

Publikacja: 19.11.2025 11:57

Minister Waldemar Żurek: Nigdy się nie poddam

Warszawa, 17.11.2025. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na konferencji prasowej w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Foto: Albert Zawada/PAP

Agata Łukaszewicz

Od chwili przejęcia sterów w Ministerstwie Sprawiedliwości proponuje pan wiele rozwiązań mających, jak pan podkreśla, przywrócić praworządność i ład w sądach. Prezydent, mówiąc delikatnie, nie patrzy przychylnie. Podda się pan?

Nigdy! Nigdy się nie poddam. Nie będę oglądał się na ludzi, których nie obchodzą obywatele i ich dobro.

Czytaj więcej

Wiceminister Sławomir Pałka: Masowe blokowanie powołań sędziów jest sprzeczne z prawem
Sądy i trybunały
Wiceminister Sławomir Pałka: Masowe blokowanie powołań sędziów jest sprzeczne z prawem

A ma pan pomysł, jak obejść prezydenta? Bez tego niewiele uda się wprowadzić w życie.

Ja robię swoje, a decyzje prezydenta zostawiam prezydentowi. Jeśli woli tkwić w systemie, który szkodzi obywatelom, to zostawiam to jego sumieniu. Co prawda nie mogę pojąć, jak można być tak obojętnym. Przecież to są miliardy złotych z kieszeni każdego Polaka i każdej Polki. To są długo trwające procesy. To jest niepewność w sądzie. I na to wszystko jest proste rozwiązanie – poparcie proponowanych przeze mnie zmian.

Przecież w tym chaosie, który panuje, trudno jest znaleźć punkt wspólny. Pan go nadal szuka?

Punktu wspólnego nie trzeba szukać. On jest. Ale dwie strony muszą go zobaczyć. Ja go widzę. Tym punktem wspólnym są obywatele, ich sprawy w sądach – spadkowe, rozwodowe, cywilne, karne, gospodarcze. Prezydent tego wspólnego punktu nie widzi. Co to oznacza? Że prezydent Karol Nawrocki nie widzi obywateli.

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Prawo karne
Radosław Sikorski unieważnił paszport dyplomatyczny Zbigniewa Ziobry
Reklama
Reklama

Czemu mają służyć te internetowe wystąpienia z zupą – żurkiem – w tle, zachęcającym Zbigniewa Ziobrę do powrotu do kraju?

Żurek to bardzo dobra zupa. Moim zdaniem najlepsza. Rozumiem, że żurek to nie zupa pomidorowa i nie każdy musi go lubić. Ale na Węgrzech na pewno nie zje się takiego pysznego żurku, jak w Polsce. A poważnie – zależy mi, żeby każdy w Polsce zrozumiał, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest obywatelem, jak każdy inny. Jeśli zrobił coś nielegalnego, to powinien zostać odpowiednio ukarany.

Jeśli Zbigniew Ziobro wróci do kraju, to co go czeka?

Zostanie zatrzymany, prokuratura postawi mu zarzuty, a później sąd zdecyduje, czy potrzebny jest tymczasowy areszt. Dalej czeka go sprawiedliwy proces. Sprawa jest poważna. Zbigniewowi Ziobrze grozi 25 lat więzienia.

A jeśli nie wróci?

Będzie ścigany. Europejski nakaz aresztowania czy nota Interpolu to podstawowe narzędzia. Na razie 22 grudnia sąd zdecyduje, czy były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powinien trafić do aresztu. Jeśli uzna, że tak, to za Zbigniewem Ziobrą zostanie wystawiony list gończy. Już tego samego dnia prokuratura będzie mogła też złożyć wniosek o ENA. Wtedy Ziobro będzie poszukiwany nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie.

Czytaj więcej

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński
Polityka
Jarosław Kaczyński o Ziobrze: Będziemy go bronić. W wielu sprawach miał rację

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Zbigniew Ziobro Waldemar Żurek Sądy Powszechne Prawo Karne praworządność Karol Nawrocki

Od chwili przejęcia sterów w Ministerstwie Sprawiedliwości proponuje pan wiele rozwiązań mających, jak pan podkreśla, przywrócić praworządność i ład w sądach. Prezydent, mówiąc delikatnie, nie patrzy przychylnie. Podda się pan?

Nigdy! Nigdy się nie poddam. Nie będę oglądał się na ludzi, których nie obchodzą obywatele i ich dobro.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Miejsce prowadzącego posiedzenie Trybunału Stanu sędziego Piotra Andrzejewskiego (L) na sali rozpraw
Sądy i trybunały
Awantura w Trybunale Stanu. Jest śledztwo ws. naruszenia nietykalności cielesnej
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Darowizna od rodzica powinna iść na konto dziecka. Bo fiskus ją opodatkuje
Podatki
Darowizna od rodzica powinna iść na konto dziecka. Bo fiskus ją opodatkuje
RPO chce ważnej zmiany dla kierowców przyłapanych przez fotoradar
Prawo drogowe
RPO chce ważnej zmiany dla kierowców przyłapanych przez fotoradar
Jest decyzja SN ws. sędziego Jakuba Iwańca
Sądy i trybunały
Jest decyzja SN ws. sędziego Jakuba Iwańca
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Koniec z anonimowym przeglądaniem ksiąg wieczystych. Rykoszetem dostaną notariusze
Nieruchomości
Koniec z anonimowym przeglądaniem ksiąg wieczystych. Rykoszetem dostaną notariusze
Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – praktyczne aspekty dla wykonawców
Materiał Promocyjny
Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – praktyczne aspekty dla wykonawców
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama