Warszawa, 17.11.2025. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na konferencji prasowej w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Foto: Albert Zawada/PAP
Nigdy! Nigdy się nie poddam. Nie będę oglądał się na ludzi, których nie obchodzą obywatele i ich dobro.
Ja robię swoje, a decyzje prezydenta zostawiam prezydentowi. Jeśli woli tkwić w systemie, który szkodzi obywatelom, to zostawiam to jego sumieniu. Co prawda nie mogę pojąć, jak można być tak obojętnym. Przecież to są miliardy złotych z kieszeni każdego Polaka i każdej Polki. To są długo trwające procesy. To jest niepewność w sądzie. I na to wszystko jest proste rozwiązanie – poparcie proponowanych przeze mnie zmian.
Punktu wspólnego nie trzeba szukać. On jest. Ale dwie strony muszą go zobaczyć. Ja go widzę. Tym punktem wspólnym są obywatele, ich sprawy w sądach – spadkowe, rozwodowe, cywilne, karne, gospodarcze. Prezydent tego wspólnego punktu nie widzi. Co to oznacza? Że prezydent Karol Nawrocki nie widzi obywateli.
Żurek to bardzo dobra zupa. Moim zdaniem najlepsza. Rozumiem, że żurek to nie zupa pomidorowa i nie każdy musi go lubić. Ale na Węgrzech na pewno nie zje się takiego pysznego żurku, jak w Polsce. A poważnie – zależy mi, żeby każdy w Polsce zrozumiał, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest obywatelem, jak każdy inny. Jeśli zrobił coś nielegalnego, to powinien zostać odpowiednio ukarany.
Zostanie zatrzymany, prokuratura postawi mu zarzuty, a później sąd zdecyduje, czy potrzebny jest tymczasowy areszt. Dalej czeka go sprawiedliwy proces. Sprawa jest poważna. Zbigniewowi Ziobrze grozi 25 lat więzienia.
Będzie ścigany. Europejski nakaz aresztowania czy nota Interpolu to podstawowe narzędzia. Na razie 22 grudnia sąd zdecyduje, czy były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powinien trafić do aresztu. Jeśli uzna, że tak, to za Zbigniewem Ziobrą zostanie wystawiony list gończy. Już tego samego dnia prokuratura będzie mogła też złożyć wniosek o ENA. Wtedy Ziobro będzie poszukiwany nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie.
Nigdy! Nigdy się nie poddam. Nie będę oglądał się na ludzi, których nie obchodzą obywatele i ich dobro.
