– Na prezydenta RP został wybrany Karol Tadeusz Nawrocki – to kluczowa część uchwały Państwowej Komisji Wyborczej informującej o wyniku drugiej tury wyborów prezydenckich. Odczytał ją przewodniczący komisji Sylwester Marciniak rankiem 2 czerwca. Wtedy też otworzył się termin na składanie protestów wyborczych. Bowiem zgodnie z przepisami na jego skierowanie wyborcy mają 14 dni od ogłoszenia wyników przez PKW. Oznacza to, że poniedziałek 16 czerwca jest ostatnim dniem na złożenie takiego sprzeciwu.

W Sądzie Najwyższym już ponad 3 tys. protestów wyborczych. Na poczcie czeka jeszcze 15 worków z pismami

Jak ustaliliśmy, do poniedziałkowego popołudnia do Sądu Najwyższego wpłynęło 3045 protestów przeciwko ważności wyboru prezydenta, z czego zarejestrowanych zostało 2170. Nie jest to jednak ostateczna liczba. Zapewne ulegnie ona zmianie, bowiem pisma z protestami można składać do SN bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Poczty Polskiej. W konsekwencji mogą one wpływać do sądu pocztą przez następne kilka dni. A może to być niebagatelna liczba. Po wyborach prezydenckich w 2020 r. to właśnie za pośrednictwem poczty do Sądu Najwyższego trafiła większość z ponad 5,8 tys. protestów wyborczych. – Mamy informację, że poczta ma przywieźć jeszcze 15 worków z protestami, a zatem około 3 tys. pism – informował w piątek rzecznik SN Aleksander Stępkowski.

W złożonych dotychczas pismach w SN pojawiają się różne, nierzadko unikalne zarzuty. W jednym z pism wskazano, że doszło do „manipulacji telepatycznej w postaci zniechęcania przy użyciu telepatii do wzięcia udziału w wyborach i głosowania na kandydata Rafała Trzaskowskiego, co skutkowało dalej fałszywymi wynikami wyborów”. W kolejnym zarzucie wyborca donosi, że w jednym z warszawskich lokali wyborczych dwóch członków komisji wyborczej pojawiło się z wyraźnymi czerwonymi koralami, co ma być rekwizytem jednoznacznie kojarzonym z kampanią jednego z kandydatów.