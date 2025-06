PKW wskazuje na jedenaście przypadków, w których protokoły z głosowania w II turze zostały sporządzone błędnie poprzez przypisanie jednemu kandydatowi liczby głosów zdobytych przez drugiego. W dwóch przypadkach mowa o przypisaniu głosów Karola Nawrockiego Rafałowi Trzaskowskiemu, zaś w pozostałych – o odwrotnym.

PKW o aplikacji Ruchu Kontroli Wyborów

W raporcie Państwowej Komisji Wyborczej pojawiły się także informacje o nieautoryzowanej przez organy wyborcze aplikacji Ruchu Kontroli Wyborów (nazywanej też w mediach „aplikacją Mateckiego”), która miała służyć do kontroli zaświadczeń o prawie do głosowania.

„Do Państwowej Komisji Wyborczej docierały sygnały o niewydawaniu kart do głosowania wyborcom, którzy przedkładali obwodowej komisji wyborczej zaświadczenie o prawie do głosowania. Z uzyskanych informacji wynikało, iż niektórzy członkowie obwodowych komisji wyborczych przy weryfikacji zaświadczeń o prawie do głosowania postępowali niezgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej, korzystając w sposób bezprawny z nieautoryzowanej aplikacji, która miała rzekomo na celu sprawdzenie, czy na podstawie owego zaświadczenia wyborca nie oddał już wcześniej głosu” - czytamy w sprawozdaniu.

Do przypadków odmowy wydania karty do głosowania na podstawie danych wyświetlanych w aplikacji miało dojść m.in. w Warszawie oraz – dwukrotnie – w Krakowie.

„Praktyka ta nie tylko groziła spowodowaniem chaosu organizacyjnego w lokalach wyborczych, lecz także przyczyniła się do wywołania atmosfery podejrzliwości i napięcia wobec obywateli głosujących na podstawie zaświadczeń, co stawiało ich niesłusznie w krzywdzącym świetle. Działania te mogły zniechęcić część wyborców do skorzystania z przysługującego im prawa” - stwierdziła PKW.