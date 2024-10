Miliardy na ochronę granicy polsko-białoruskiej

Unia w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami przyznała Polsce 67 mln euro – to zaledwie połowa wnioskowanych środków na budowę zapory na terenach podmokłych (na rzekach Świsłocz, Istoczanka i Bug) oraz modernizację systemu radiokomunikacji.

Wysokie koszty to także utrzymanie imigrantów, którzy przedostali się do Polski. 20 mln zł rocznie wydaje Straż Graniczna na utrzymanie sześciu ośrodków strzeżonych, m.in. w Lesznowoli i Kętrzynie. Kolejne dziewięć ośrodków dla cudzoziemców prowadzi szef Urzędu ds. Cudzoziemców, z czego pięć to miejsca wynajmowane. Miesięczny koszt pobytu to ponad 3,7 tys. zł za osobę, poza ośrodkiem – wypłacane świadczenia to blisko 1,2 tys. za osobę. W sumie rocznie z budżetu państwa wydatek stanowi ponad 78 mln zł. W tym roku będzie większy o blisko 20 mln zł, bo prawie podwoiła się liczba cudzoziemców, którzy złożyli wnioski o azyl.

Ogromne koszty ochrony granicy z Białorusią, jak przyznaje minister Mroczek, wiążą się z utrzymaniem tysięcy żołnierzy na granicy – służbę pełni rotacyjnie ok. 8 tys. żołnierzy i funkcjonariuszy policji i Straży Granicznej. Tylko MON szacuje, że może go to kosztować 850 mln zł. Np. w 2022 r. koszty wydatków poniesionych na utrzymanie samych policjantów na granicy z Białorusią wyniosły blisko 51 mln zł dla ponad 2,6 tys. funkcjonariuszy – to głównie ich zakwaterowanie i dodatki graniczne (540 zł dodatku granicznego otrzymuje pogranicznik, a żołnierz – 400 proc. diety za pełną dobę, czyli 180 zł). Mroczek: – Większość policjantów to funkcjonariusze spoza województwa. Trzeba im zapewnić nocleg, wyżywienie.

Kiedy Europa włączy się w utrzymanie granicy

Dlatego nową polityką migracyjną, w tym czasowym zawieszeniem prawa do azylu, stoją także finanse. – Również ten aspekt był brany pod uwagę przy tworzeniu tej strategii. Polska nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za całą Unię, także w kontekście finansowym – mówi poseł Bartosz Romowicz, wiceprzewodniczący sejmowej komisji spraw wewnętrznych (Polska 2050).

Tusk od miesięcy zabiega w Unii, by koszty ochrony wschodniej granicy UE uznać za wspólne zadanie całej Unii, włącznie z finansowaniem. W czerwcu tego roku, po powrocie z Brukseli premier zapewnił, że „jest polityczny konsensus, że granica, szczególnie polska granica z Białorusią, jest granicą europejską”. – Europa będzie płaciła za nasze bezpieczeństwo, bo nasze bezpieczeństwo na granicy jest europejskim bezpieczeństwem – mówił Tusk. Konkretów wciąż nie ma.