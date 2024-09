O prawicowym nastawieniu można też mówić w Polsce, gdzie do władzy doszła szeroka koalicja lewicowo-liberalno-chadecka. W wielu kwestiach premier Donald Tusk twardo odcina się od działań ekipy PiS, ale sprawie migracji nie tylko nie burzy muru na granicy białoruskiej, ale wręcz zaostrza kurs. Wie, że strach przed niekontrolowana imigracją, szczególnie z krajów różnych od nas kulturowo, jest w Polsce silnie zakorzeniony.

Lewicowe Niemcy kontrolują granice

Ale mówimy nie tylko o umiarkowanej prawicy. Przeciwko imigrantom zwracają się także rządy lewicowe. Wspomniane przez ministra Retailleau Niemcy są przecież rządzone przez koalicję socjalistów, Zielonych i liberałów. Jednak nawet tam, w reakcji na rosnącą popularność skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec, ale też skrajnie lewicowego i jednocześnie antyimigracyjnego Sojuszu Sahry Wagenknecht, rządzący chcą ograniczyć imigrację. A przynajmniej pokazać, że coś robią, bo taki jest cel demonstracyjnych kontroli na granicach Niemiec, czyli na granicach wewnętrznych strefy Schengen.

Niemiecka centrolewica nie dzierży tu wcale palmy pierwszeństwa. Od lat surowa polityka wobec imigrantów jest prowadzona w Danii, niegdyś uważanej za kraj przyjazny przybyszom z biedniejszych krajów świata. A przecież obecnie władzę sprawuje tam rząd lewicowy. Nieoficjalnie zresztą wiadomo, że premier Mette Frederiksen nie mogła liczyć na nominację na stanowisko przewodniczącej Rady Europejskiej, bo europejscy socjaliści nie chcieli jej poprzeć, uważając, że jej działania wobec imigrantów nie są zbieżne z lewicowym myśleniem.

Czytaj więcej Polityka Oczekiwana zmiana kursu rządu Olafa Scholza w polityce imigracyjnej Nie ma dziś w Niemczech ważniejszego tematu niż imigracja. Świadczą o tym badania opinii publicznej, jak i ożywiona debata polityczna.

Holandia chce zmiany traktatów UE

Wyraźne przesunięcie w sprawach migracji widać oczywiście w tych państwach, gdzie do władzy doszła skrajna prawica. Przede wszystkim we Włoszech, gdzie rządzi koalicja pod wodzą premier Giorgii Meloni. A ostatnio także w Holandii, gdzie w rządzie zasiedli ministrowie skrajnie prawicowej Partii Wolnościowej Geerta Wildersa. Ministrem ds. migracji i azylu jest tam Marjolein Faber z tej partii. Ostatnio zapowiedziała, że jeśli dojdzie do negocjacji nad zmianami unijnych traktatów, to Holandia wystąpi o wyjątek dla siebie w sprawach migracji i azylu. To nierealny postulat, bo traktatów nikt na razie zmieniać nie zamierza, ale jest czytelnym sygnałem, jak będzie się zachowywać Holandia w polityce migracyjnej.

O tym, co dzieje się w UE, wie zresztą Ursula von der Leyen. O ile w swojej pierwszej kadencji stanowisko komisarza spraw wewnętrznych powierzyła szwedzkiej socjalistce Ylvie Johansson, to na kolejnych pięć lat tę tekę ma objąć austriacki chadek Magnus Brunner. Przewodnicząca von der Leyen ma nadzieję, że zadziała nowy zaostrzony pakt migracyjny, który ma być wprowadzony w życie w ciągu dwóch lat. Ale wcale nie jest pewne, że coraz bardziej zniecierpliwione rządy państw UE zechcą tak długo czekać.