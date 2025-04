Niedawno rząd zapowiedział znaczne zaostrzenia w sprawie uzyskiwania szwedzkiego obywatelstwa. Chce, by wymagany czas zamieszkania w królestwie wydłużyć z obecnych pięciu lat do ośmiu. Wystąpił też z propozycją, by cudzoziemcy musieli przyswajać wiedzę o szwedzkim społeczeństwie i kulturze. Niegdyś zwolenników podobnych postulatów posądzano o rasizm.

Rząd chciałby, aby przed złożeniem podania o szwedzki paszport cudzoziemiec korzystał z zasiłku socjalnego nie dłużej niż pół roku na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Zachęcanie cudzoziemców do opuszczania kraju i zniechęcanie uchodźców do przybywania do Szwecji

W ubiegłym roku rząd przedstawił raport z propozycjami reform, które mogłyby zachęcić cudzoziemców do powrotu do krajów pochodzenia. Na przykład radykalnego podwyższenia wsparcia finansowego dla wyjeżdżających – z sumy 10 tys. koron do 350 tys. na osobę (1 korona szwedzka to ok. 40 groszy). Eksperci wykalkulowali, że dzięki takiej sumie co roku powinno opuścić Szwecję około 700 osób.

Ekipa rządząca zbada też, czy nowi przybysze powinni mieć automatyczny dostęp do zasiłków socjalnych, na tych samych zasadach co autochtoni. Celem jest „zmniejszenie ryzyka” przyciągania uchodźców do Szwecji przez system ubezpieczeń społecznych i ekonomicznego wsparcia.

Przełom w paradygmacie niegdyś hojnej polityki wobec cudzoziemców przekłada się już na statystyki. W 2015 r. o azyl ubiegało się 163 tys. uchodźców. W 2023 r. 102 tys. osób uzyskało prawo pobytu. W ubiegłym roku o azyl aplikowało tylko 9645 nowych przybyszów. Na ogół z Syrii, Afganistanu, Somalii, Erytrei, Iraku.