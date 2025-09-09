Aktualizacja: 09.09.2025 18:59 Publikacja: 09.09.2025 17:49
Kolor żabotu określi w swoim rozporządzeniu minister sprawiedliwości. Dotychczas w środowisku doradców nieoficjalnie mówiło się o pomarańczowym, żółtym lub szarym.
Rada Ministrów przyjęła na wtorkowym posiedzeniu projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym oraz o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Projekt, od wielu miesięcy przygotowywany przez Ministerstwo Finansów, dotyczy głównie zakresu działalności doradcy, egzaminów zawodowych, a także postępowania dyscyplinarnego.
Zmieniona ustawa ma przynieść symboliczne zrównanie prestiżowe doradców podatkowych z innymi zawodami prawniczymi, których przedstawiciele występują w sądach. Doradcy, podobnie jak sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcowie prawni będą występowali tam w togach. Kolor żabotu tej togi określi w swoim rozporządzeniu Minister Sprawiedliwości. Dotychczas w środowisku doradców nieoficjalnie mówiło się o pomarańczowym, zółtym lub szarym.
Jednak oprócz tej symbolicznej nobilitacji zawodu nastąpią zmiany znacznie istotniejsze dla tych, którzy chcieliby zostać doradcami podatkowymi. Zmieni się koncepcja egzaminu, którego zdanie daje szlify zawodowe. Będzie on sprawdzał nie tylko znajomość przepisów, ale też obejmował analizę podatkową. Oznacza to zwiększenie nacisku na umiejętność praktycznego zastosowania przepisów podatkowych. W uzasadnieniu projektu wskazano, że dotychczas wielu kandydatów po prostu uczyło się na pamięć odpowiedzi na pytania, których obszerne zestawy są publicznie dostępne. Zdawalność egzaminu ustnego i tak była przy tym niska, bo od 11 lat nie przekroczyła 35 proc.
W projekcie rozszerzono też formalny zakres doradztwa także na opłaty. Chodzi o takie daniny jak np. opłata cukrowa od napojów, niebędąca formalnie podatkiem. W ten sposób będzie zalegalizowane doradztwo w tych sprawach, i tak już dziś uprawiane przez wiele kancelarii doradczych.
W projekcie nie uwzględniono natomiast postulatów środowiska biur rachunkowych, by proste doradztwo podatkowe można było wykonywać bez zdawania egzaminu. Podwyższono natomiast grzywnę za wykonywanie czynności doradztwa podatkowego bez uprawnień. Wzrośnie ona dwukrotnie: z 50 do 100 tys. zł.
Większość nowych przepisów miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Jednak doradcy podatkowi mogliby zakładać togę dopiero na rozprawach sądowych odbywających się po 1 stycznia 2027 r.
Z ramienia samorządu doradców nad projektem pracowała m.in. Katarzyna Knawa, członkini komisji prawnej i współpracy z organami państwa przy Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Uważa ona, że najistotniejsze zmiany dotyczą egzaminów zawodowych. – To bardzo dobrze, że będą większe wymagania praktyczne, ale na ocenę tych przepisów poczekajmy do pierwszych egzaminów przeprowadzanych na ich podstawie – zastrzega doradczyni podatkowa. Dodaje, że niska zdawalność egzaminów zawodowych jaskrawo kontrastuje ze znacznie wyższym wskaźnikiem na egzaminach radców prawnych czy adwokatów, sięgającym ponad 70 proc.
- Kandydaci do tych zawodów przystępują do nich już po odbyciu aplikacji. Być może byłaby ona dobrym rozwiązaniem także dla naszego zawodu – zastanawia się Katarzyna Knawa. Wyjaśnia przy tym, że nie musiałoby to oznaczać utrudnienia w dostępie do zawodu, bo i tak dziś kandydat na doradcę musi odbyć praktykę zawodową. – Aplikacja służyłaby integracji środowiskowej i wymianie praktycznych doświadczeń zawodowych. Nasze środowisko bardzo tego potrzebuje – przyznaje ekspertka.
Etap legislacyjny: projekt przekazany do Sejmu
