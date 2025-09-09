Rada Ministrów przyjęła na wtorkowym posiedzeniu projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym oraz o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Projekt, od wielu miesięcy przygotowywany przez Ministerstwo Finansów, dotyczy głównie zakresu działalności doradcy, egzaminów zawodowych, a także postępowania dyscyplinarnego.

Dla doradców podatkowych kolor pomarańczowy, żółty lub szary

Zmieniona ustawa ma przynieść symboliczne zrównanie prestiżowe doradców podatkowych z innymi zawodami prawniczymi, których przedstawiciele występują w sądach. Doradcy, podobnie jak sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcowie prawni będą występowali tam w togach. Kolor żabotu tej togi określi w swoim rozporządzeniu Minister Sprawiedliwości. Dotychczas w środowisku doradców nieoficjalnie mówiło się o pomarańczowym, zółtym lub szarym.

Na egzaminie dla doradców podatkowych trzeba będzie przeprowadzić analizę

Jednak oprócz tej symbolicznej nobilitacji zawodu nastąpią zmiany znacznie istotniejsze dla tych, którzy chcieliby zostać doradcami podatkowymi. Zmieni się koncepcja egzaminu, którego zdanie daje szlify zawodowe. Będzie on sprawdzał nie tylko znajomość przepisów, ale też obejmował analizę podatkową. Oznacza to zwiększenie nacisku na umiejętność praktycznego zastosowania przepisów podatkowych. W uzasadnieniu projektu wskazano, że dotychczas wielu kandydatów po prostu uczyło się na pamięć odpowiedzi na pytania, których obszerne zestawy są publicznie dostępne. Zdawalność egzaminu ustnego i tak była przy tym niska, bo od 11 lat nie przekroczyła 35 proc.

Doradcy podatkowi zajmą się też opłatą cukrową

W projekcie rozszerzono też formalny zakres doradztwa także na opłaty. Chodzi o takie daniny jak np. opłata cukrowa od napojów, niebędąca formalnie podatkiem. W ten sposób będzie zalegalizowane doradztwo w tych sprawach, i tak już dziś uprawiane przez wiele kancelarii doradczych.