Od wtorku do czwartku w 8 komisjach aspirujący rejenci pisali egzamin zawodowy. Dopuszczonych do niego zostało 565 osób, w tym 453 po aplikacji notarialnej oraz 112 uprawnionych z innych tytułów. Każdego dnia zdający musieli zmierzyć się z innym zadaniem. Oficjalne wyniki poznamy za ok. miesiąc.

Zadania egzaminacyjne nie były trudne

– Moim zdaniem zadania z pierwszego i drugiego dnia nie były bardzo skomplikowane – mówi Dariusz Kot, członek Krakowskiej Rady Notarialnej oraz komisji egzaminacyjnej w Krakowie. – Zadanie z pierwszego dnia polegało na sporządzeniu aktu notarialnego dokumentującego zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej, która uległa podziałowi geodezyjnemu. Stan faktyczny nie był specjalnie skomplikowany, natomiast języczkiem uwagi było właściwe zastosowanie przepisów rodzących wiele problemów praktycznych ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – dodaje.

W zadaniu z drugiego dnia egzaminu przed zdającymi postawiono problem zredagowania treści umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wspólnikami będą osoby fizyczne, prosta spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawowe problemy, z jakimi musieli się zmierzyć zdający, to zachowanie wymogów właściwej reprezentacji, a także właściwe określenie terminów wniesienia przez wspólników wkładów do spółki.