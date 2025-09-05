Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Umowa spółki i podział nieruchomości rolnej na egzaminie notarialnym 2025

W czwartek zakończyły się trzydniowe egzaminy dla kandydatów na notariuszy. Zadanie pierwszego dnia polegało na sporządzeniu aktu notarialnego znoszącego współwłasność. Drugiego dnia trzeba zaś było sporządzić umowę spółki akcyjnej.

Publikacja: 05.09.2025 19:44

Egzamin radcowski, czyli zawodowy egzamin dla radców prawnych w Lublinie w 2024 r.

Egzamin radcowski, czyli zawodowy egzamin dla radców prawnych w Lublinie w 2024 r.

Foto: PAP/Wojtek Jargiło

Szymon Cydzik

Od wtorku do czwartku w 8 komisjach aspirujący rejenci pisali egzamin zawodowy. Dopuszczonych do niego zostało 565 osób, w tym 453 po aplikacji notarialnej oraz 112 uprawnionych z innych tytułów. Każdego dnia zdający musieli zmierzyć się z innym zadaniem. Oficjalne wyniki poznamy za ok. miesiąc.

Czytaj więcej

Wystartowały egzaminy notarialne. Zdaje 565 osób
Aplikacje i egzaminy
Wystartowały egzaminy notarialne. Zdaje 565 osób

Zadania egzaminacyjne nie były trudne 

– Moim zdaniem zadania z pierwszego i drugiego dnia nie były bardzo skomplikowane – mówi Dariusz Kot, członek Krakowskiej Rady Notarialnej oraz komisji egzaminacyjnej w Krakowie. – Zadanie z pierwszego dnia polegało na sporządzeniu aktu notarialnego dokumentującego zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej, która uległa podziałowi geodezyjnemu. Stan faktyczny nie był specjalnie skomplikowany, natomiast języczkiem uwagi było właściwe zastosowanie przepisów rodzących wiele problemów praktycznych ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – dodaje.

W zadaniu z drugiego dnia egzaminu przed zdającymi postawiono problem zredagowania treści umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wspólnikami będą osoby fizyczne, prosta spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawowe problemy, z jakimi musieli się zmierzyć zdający, to zachowanie wymogów właściwej reprezentacji, a także właściwe określenie terminów wniesienia przez wspólników wkładów do spółki.

Czytaj więcej

Są wyniki wrześniowego egzaminu notarialnego
Aplikacje i egzaminy
Są wyniki wrześniowego egzaminu notarialnego
Reklama
Reklama

– Również nie oceniam tego zadania jako szczególnie trudnego, a stan faktyczny będący podstawą rozwiązania zadania był stosunkowo prosty – komentuje Dariusz Kot.

Sprawa poświadczenia dziedziczenia 

–W trzecim dniu zdający musieli przesądzić, czy w przedstawionym stanie faktycznym może zostać sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia, czy też konieczna jest odmowa dokonania czynności notarialnej. Moim zdaniem, stan faktyczny nie powinien budzić u zdających żadnych wątpliwości. Nie mam porównania z zadaniami z poprzednich lat, natomiast egzamin z 2018 roku, w którym uczestniczyłem, oceniam jako znacznie trudniejszy. W zadaniach tych poruszane były kwestie rodzące problemy interpretacyjne – konkluduje notariusz.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Edukacja Egzaminy Egzaminy Zawodowe Aplikacje/Egzaminy Prawnicze Notariusze

Od wtorku do czwartku w 8 komisjach aspirujący rejenci pisali egzamin zawodowy. Dopuszczonych do niego zostało 565 osób, w tym 453 po aplikacji notarialnej oraz 112 uprawnionych z innych tytułów. Każdego dnia zdający musieli zmierzyć się z innym zadaniem. Oficjalne wyniki poznamy za ok. miesiąc.

Zadania egzaminacyjne nie były trudne 

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Wykryty proceder poza skutkami finansowymi, niesie za sobą także ryzyko poniesienia odpowiedzialnośc
Podatki
Skarbówka ostrzega uczniów i studentów przed takim „dorabianiem"
Piotr Andrzejewski - wiceprzewodniczący Trybunału Stanu
Sądy i trybunały
Awantura na posiedzeniu Trybunału Stanu. „Proszę zdjąć togi i tam siąść"
„Szon patrole” to nie zabawa. Prawnicy mówią, co i komu za nie grozi
Prawo karne
„Szon patrole” to nie zabawa. Prawnicy mówią, co i komu za nie grozi
Joanna Parafianowicz: Czy niezadowalające zarobki uzasadniają zmianę fundamentów zawodu adwokata?
Rzecz o prawie
Joanna Parafianowicz: Rynkowe rozterki adwokatów
TSUE wydał ważny wyrok w sprawie tzw. neo-sędziów i Izby Kontroli Nadzwyczajnej
Sądy i trybunały
TSUE wydał ważny wyrok w sprawie tzw. neo-sędziów i Izby Kontroli Nadzwyczajnej
Reklama
Reklama
e-Wydanie