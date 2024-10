Są wyniki wrześniowego egzaminu notarialnego

Jak czytamy na stronie MS, do egzaminu notarialnego na terenie całego kraju – przed komisjami z siedzibami w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu – przystąpiło łącznie 396 osób. Pozytywny wynik z egzaminu notarialnego uzyskało 170 osób, czyli około 43 proc. zdających.

Rok temu do egzaminu notarialnego przystąpiło 451 osób i zdało go 251 osób, czyli ok. 56 proc. ogółu zdających.

Tuż po aplikacji łatwiej o tytuł notariusza

Spośród 396 osób, które przystąpiły do egzaminu, 183 osoby ukończyły aplikację notarialną w 2024 r. Stanowi to ok. 46 proc. zdających. 113 osób, tj. ok. 29 proc. egzaminowanych ukończyło aplikację w latach wcześniejszych. Do egzaminu przystąpiło również 100 osób uprawnionych z innych tytułów niż odbycie aplikacji notarialnej. Jest to ok. 25 proc. zdających.

Zróżnicowanie struktury zdających znajduje odzwierciedlenie także w wynikach egzaminu. Najwyższy poziom zdawalności, ok. 61 proc., uzyskały osoby, które przystąpiły do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji. Spośród osób, które ukończyły aplikację notarialną w latach wcześniejszych, egzamin z pozytywnym wynikiem zdało ok. 30%. Natomiast spośród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów niż odbycie aplikacji notarialnej, pozytywnym wynik może pochwalić się 25 proc. zdających.