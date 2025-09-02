Aktualizacja: 02.09.2025 14:01 Publikacja: 02.09.2025 11:05
Foto: Ministerstwo Sprawiedliwości
Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, według zgłoszeń do egzaminu miało przystąpić 565 osób, w tym 453 po aplikacji notarialnej oraz 112 uprawnionych z innych tytułów. Wśród nich jest 13 osób niepełnosprawnych i 9 matek karmiących, którym przysługują szczególne uprawnienia.
Egzamin prowadzi 8 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości – po jednej w Gdańsku, Katowicach, Krakowie i we Wrocławiu oraz po dwie w Poznaniu i Warszawie. Każda komisja składa się z 7 osób: przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną, pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego w dziedzinie prawa.
Egzaminy notarialne potrwają do czwartku 4 września. Podczas pierwszych dwóch dni egzaminu kandydaci na notariuszy przygotują projekty aktów notarialnych, a trzeciego dnia opracują projekt odmowy dokonania czynności notarialnej wraz z uzasadnieniem, albo projekt innej czynności notarialnej niż akt notarialny. Zadania egzaminacyjne – jednakowe dla wszystkich zdających – przygotował zespół ekspertów powołanych przez Ministra Sprawiedliwości i Krajową Radę Notarialną.
Zdający mogą korzystać na egzaminie z własnych laptopów, ale musi być na nich zainstalowana specjalna aplikacja egzaminacyjna z edytorem tekstu, którą udostępnił zdającym resort sprawiedliwości. Uniemożliwia ona korzystanie z zasobów komputera i blokuje łączność zewnętrzną.
W trakcie pisania pracy dopuszczalne jest korzystanie z aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa.
