Ruszyły egzaminy notarialne

W sześciu największych miastach Polski kandydaci na notariuszy przystąpili we wtorek do egzaminów zawodowych, które potrwają trzy dni. Dzisiaj zdający mają sześć godzin na sporządzenie projektu aktu notarialnego.

Publikacja: 02.09.2025 11:05

Foto: Ministerstwo Sprawiedliwości

Dorota Gajos-Kaniewska

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, według zgłoszeń do egzaminu miało przystąpić 565 osób, w tym 453 po aplikacji notarialnej oraz 112 uprawnionych z innych tytułów. Wśród nich jest 13 osób niepełnosprawnych i 9 matek karmiących, którym przysługują szczególne uprawnienia. 

Egzamin prowadzi 8 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości – po jednej w Gdańsku, Katowicach, Krakowie i we Wrocławiu oraz po dwie w Poznaniu i Warszawie. Każda komisja składa się z 7 osób: przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną, pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego w dziedzinie prawa.

Jakie zadania muszą wykonać zdający egzamin notarialny

Egzaminy notarialne potrwają do czwartku 4 września. Podczas pierwszych dwóch dni egzaminu kandydaci na notariuszy przygotują projekty aktów notarialnych, a  trzeciego dnia opracują projekt odmowy dokonania czynności notarialnej wraz z uzasadnieniem, albo projekt innej czynności notarialnej niż akt notarialny. Zadania egzaminacyjne – jednakowe dla wszystkich zdających – przygotował zespół ekspertów powołanych przez Ministra Sprawiedliwości i Krajową Radę Notarialną.

Zdający mogą korzystać na egzaminie z własnych laptopów, ale musi być na nich zainstalowana specjalna aplikacja egzaminacyjna z edytorem tekstu, którą udostępnił zdającym resort sprawiedliwości. Uniemożliwia ona korzystanie z zasobów komputera i blokuje łączność zewnętrzną. 

W trakcie pisania pracy dopuszczalne jest korzystanie z aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa.

Aplikacje/Egzaminy Prawnicze Notariusze

