Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, według zgłoszeń do egzaminu miało przystąpić 565 osób, w tym 453 po aplikacji notarialnej oraz 112 uprawnionych z innych tytułów. Wśród nich jest 13 osób niepełnosprawnych i 9 matek karmiących, którym przysługują szczególne uprawnienia.

Reklama Reklama

Egzamin prowadzi 8 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości – po jednej w Gdańsku, Katowicach, Krakowie i we Wrocławiu oraz po dwie w Poznaniu i Warszawie. Każda komisja składa się z 7 osób: przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną, pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego w dziedzinie prawa.

Jakie zadania muszą wykonać zdający egzamin notarialny

Egzaminy notarialne potrwają do czwartku 4 września. Podczas pierwszych dwóch dni egzaminu kandydaci na notariuszy przygotują projekty aktów notarialnych, a trzeciego dnia opracują projekt odmowy dokonania czynności notarialnej wraz z uzasadnieniem, albo projekt innej czynności notarialnej niż akt notarialny. Zadania egzaminacyjne – jednakowe dla wszystkich zdających – przygotował zespół ekspertów powołanych przez Ministra Sprawiedliwości i Krajową Radę Notarialną.

Zdający mogą korzystać na egzaminie z własnych laptopów, ale musi być na nich zainstalowana specjalna aplikacja egzaminacyjna z edytorem tekstu, którą udostępnił zdającym resort sprawiedliwości. Uniemożliwia ona korzystanie z zasobów komputera i blokuje łączność zewnętrzną.