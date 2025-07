- Sikorski jest bardzo sprawnym ministrem. Sikorski doprowadził do tego, że rola Polski w Unii Europejskiej jest o wiele silniejsza niż była przez ostatnie wiele lat - mówił w TVN24 wicemarszałek. Ocenił, że Polska „bardzo racjonalnie” zachowuje się w stosunku do „bardzo trudnej” polityki Stanów Zjednoczonych. Dopytywany o ewentualne mianowanie Sikorskiego wicepremierem, Włodzimierz Czarzasty odparł: - Nie przeszkadza mi to.

- Mamy premiera, mamy sprawny rząd, chcemy zrobić po dwóch latach funkcjonowania, żeby ten rząd był sprawniejszy - deklarował wicemarszałek Sejmu.

„Chodzi o to, żeby cztery partie były usatysfakcjonowane”

Czy wszystkie ugrupowania koalicyjne mogą być zadowolone z negocjacji dotyczących składu rządu? - Nie będę się wypowiadał za innych liderów. Jeżeli chodzi o mnie, jeżeli chodzi o kierownictwo Nowej Lewicy (...) ja z tych negocjacji jestem zadowolony - odparł Czarzasty. Zaznaczył, że w środę nie poznamy nazwisk wiceministrów. - Premier Donald Tusk dzisiaj ogłosi ministrów konstytucyjnych, rozmowy na temat sekretarzy i podsekretarzy stanu będą się odbywały w trybie indywidualnym i to trochę musi trwać - stwierdził.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty podczas konfrencji prasowej w Sejmie Foto: PAP/Leszek Szymański

Na uwagę, że Polska 2050 wzmacnia się, ponieważ polityk tej partii ma zostać ministrem kultury, Włodzimierz Czarzasty odparł w TVN24: - Jeżeli będzie miała, tylko gratulować. Chodzi o to, żeby cztery partie po tych wszystkich dyskusjach były usatysfakcjonowane, przestały rozmawiać o zmianach, tylko zaczęły te zmiany wprowadzać w życie.