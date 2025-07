„Teka wicepremiera w nagrodę za skłócenie nas z bratnim Narodem Węgrów. Ten rząd jest na froncie z wieloma.” - napisał poseł Michał wójcik.

„Zapowiedź Tuska: «Controlling rządu, pierwszy za miesiąc, potem co kwartał» is the new «Każdego miesiąca, gdzieś w Polsce, w sposób otwarty, publiczny, znajdę czas, aby wyspowiadać się w imieniu mojego rządu z tego, co zrobiliśmy.»" - napisał poseł Radosław Fogiel.



„Jak to kiedyś było u Janka Pietrzaka: Malinowski z Paxu do smaksu: nowy rząd! Wiele się nie zmieniło... (to odniesienie do znanego z czasów PRLu skeczu Pietrzaka, który może jest dostępny w Internecie).” - skomentował poseł Piotr Gliński.