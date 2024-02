USA przejęły jacht rosyjskiego miliardera. Teraz płacą 7 mln dolarów rocznie

Multimiliarder sprzeciwia się aukcji

Chudainatow ma czas do 23 lutego, aby odpowiedzieć na wniosek prokuratorów. W oświadczeniu jego prawnicy stwierdzili, że wniosek o sprzedaż statku jest „przedwczesny” i nawoływali Ho, aby go odrzucił do czasu, aż „ustali, czy zajęcie było niezgodne z konstytucją”.

Do zajęcia doszło, gdy Waszyngton zaostrzył sankcje wobec osób bliskich prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi, aby wywrzeć presję na Moskwę, aby zaprzestała wojny z Ukrainą.

Czytaj więcej Społeczeństwo Najbogatsi wciąż ci sami. Rosyjscy miliarderzy bogacą się, nie zważając na zachodnie sankcje Mimo ponad 14 tys. różnego rodzaju sankcji, jakie demokratyczne kraje zastosowały przeciw Rosji po jej inwazji na Ukrainę, na liście najbogatszych Rosjan 90 proc. znajduje się tam od co najmniej dekady i nie zamierza jej opuszczać.

Gdyby rządowi USA udało się wystawić jacht na aukcji, prawdopodobnie ostatecznie przekaże wpływy ze sprzedaży Ukrainie.

Według magazynu Forbes majątek Kerimowa i jego rodziny wynosi 10,7 miliarda dolarów. Zgromadził fortunę dzięki rosyjskiej kopalni złota Polyus.