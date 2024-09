Były szef policji z zarzutami. Jarosław Szymczyk będzie odpowiadał za granatnik

Szymczyk odpalił go dwa dni później w pokoju przy gabinecie – wystrzał trafił w sufit i przebił podłogę.

Jak pisała „Rz”, biegły z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia (w śledztwie prokuratury regionalnej) wskazał, że granatnik był sprawny i uzbrojony, a został odpalony poprzez naciśnięcie spustu. „Jednakże wystrzelony pocisk, w warunkach jego odpalenia, nie był w stanie się uzbroić, co spowodowało, że nie nastąpiła eksplozja zawartego w nim materiału wybuchowego” (był to oktogen). Tylko dlatego że granatnik nie zdołał się uzbroić, skutki eksplozji były niegroźne – zniszczenia w budynku i lekkie obrażenia Szymczyka i pracownika z pokoju poniżej.

Czytaj więcej Policja Pomyłka czy sabotaż? Jak to było z odpaleniem granatnika przez Szymczyka Granatnik był sprawny i uzbrojony. Został odpalony przez naciśnięcie spustu – ocenił biegły. Wciąż nie wiadomo kto stał za tym, że zamiast atrapy szef policji otrzymał nabity pocisk.

Kto ponosi winę za to, że zamiast atrapy był sprawny pocisk – nie wiadomo. Ukraińcy zarzekali się, że dali zużyte tuby, wykluczono, by celowo wprowadzili w błąd. Mogło więc dojść do pomyłki lub dywersji (ktoś podmienił tuby).

Różne oceny zachowania byłego komendanta

Prokurator Przemysław Ścibisz z prokuratury regionalnej – według informacji „Rz” – ocenił, że nie ma podstaw do zarzutów dla Szymczyka.

– Musiałby mieć świadomość, że posiada broń palną, a wszystko wskazuje na to, że jej nie miał. Dlatego nie zgłosił granatnika na granicy i także dlatego, że uważał go za atrapę, nacisnął spust – mówi nam osoba znająca śledztwo.