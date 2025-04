Propozycja KO przewiduje m.in. modyfikację przesłanki surowości kary jako szczególnej przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania, która obecnie uzasadnia stosowanie tego środka, jeśli sprawcy zarzucono popełnienie przestępstwa zagrożonego karą minimum ośmiu lat więzienia. Projekt podwyższa tę granicę do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Tymczasowego aresztu nie będzie można stosować, jeśli zarzucane przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą dwóch lat. Poza tym posłowie KO chcą, aby areszt tymczasowy do czasu wydania wyroku przez sąd I instancji trwał maksymalnie 12 miesięcy, jeśli podstawą jego stosowania jest surowość kary. Podejrzany i jego pełnomocnik będą mieli też prawo do niezwłocznego zapoznania się z dowodami załączonymi do wniosku o tymczasowy areszt.

Zmiana kodeksu postępowania karnego. Ślimacze tempo reformy tymczasowych aresztów ma przyśpieszyć

Po co zatem projekt KO powielający pomysły resortu? Chodzi o przyśpieszenie prac nad tymi przepisami. – Pilna potrzeba przeciwdziałania nadmiernemu stosowaniu tymczasowego aresztowania sprawiła, że projektodawcy zdecydowali się na przedstawienie odrębnej inicjatywy ustawodawczej, która pozwoli na wcześniejsze uchwalenie koniecznych zmian – twierdzą posłowie podpisani pod projektem.

Wydaje się, że takie przyśpieszenie właśnie następuje. Zgodnie z porządkiem prac Sejmu posłowie zajmą się projektem KO w przyszłym tygodniu. – Bardzo się cieszę, że udało się przekonać pana ministra Adama Bodnara do wyciągnięcia przepisów dotyczących tymczasowego aresztowania z dużej nowelizacji k.p.k. i złożenia projektu jako poselski przez naszego koalicjanta. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu przeprowadzimy pierwsze czytanie tych przepisów i trafią one do prac w komisji nadzwyczajnej – mówi poseł Polski 2050 Paweł Śliz, współautor jednego z projektów.

Tłumaczy przy tym, że z trzech obecnych w Sejmie projektów komisja wybierze jeden główny. – Projekt Polski 2050 został złożony jako pierwszy i idzie najdalej, dlatego uważam, że prace sejmowe powinny być prowadzone wokół niego. Mam nadzieję, że nastąpi to w maju – zaznacza Śliz. Podkreśla przy tym, że nadużywanie aresztów jest fundamentalnym problemem, z rozwiązaniem którego nie można dłużej zwlekać. – Widzę wreszcie światło w tunelu i szansę na to, że prace nad tymi przepisami w końcu nabiorą impetu – dodaje.