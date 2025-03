Jego zdaniem co do zasady sędziowie i prokuratorzy stosują tymczasowe aresztowanie we właściwy sposób, a to lobbyści wmawiają społeczeństwu, że jest źle, a sędziów starają się zmusić przepisami do ograniczenia stosowania aresztów.

– Lobby składające się z adwokatów i akademickich teoretyków chce rozmontować dobrze działający system w imię czego? Cui bono? A no tych, którzy na tym dobrze zarobią. A że groźny przestępca wyjdzie na wolność, zrobi komuś krzywdę, zamiast w odizolowaniu oczekiwać na karę? Trudno, o to obwini się prokuratora, a ucierpi społeczeństwo – konkluduje prok. Opitek.

Z zarzutami formułowanymi przez prokuratorów nie zgadza się prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.

Czytaj więcej Prawo karne Ekspert: proponowana reforma tymczasowego aresztowania to plaster na gangrenę Proponowana reforma tymczasowych aresztowań idzie w dobrym kierunku, ale nie jest game changerem. To jedynie plaster na gangrenę, a tu potrzebna jest rewolucja – uważa Bartosz Pilitowski, prezes Fundacji Court Watch Polska.

– To wypaczona praktyka stosowania tymczasowego aresztowania w naszym kraju doprowadziła do pilnej potrzeby zmiany przepisów, a nie lobby adwokacko-akademickie. O wadliwości polskiego systemu świadczy chociażby liczba skarg do ETPC. Pamiętajmy, że tymczasowe aresztowanie to nie jest kara i ma jeden cel: zabezpieczać prawidłowy tok postępowania. Mam wrażenie, że wielu prokuratorów i sędziów o tym zapomina. Szykowana reforma jest potrzebna i idzie w dobrym kierunku – komentuje mec. Rosati.