Jeden procent CIT na dobroczynność

Wśród propozycji zespołu Brzoski znalazł się też pomysł wpisania do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych możliwości przeznaczania jednego procenta należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. To rozwiązanie podobne do ustawy o PIT, gdzie podatnicy mogą przeznaczyć na ten cel 1,5 proc. należnego podatku.

- Taka zmiana może przyczynić się do wzrostu filantropii w Polsce, zachęcając przedsiębiorców do większej odpowiedzialności społecznej i bardziej świadomego angażowania się w inicjatywy na rzecz dobra wspólnego. Wprowadzenie tego mechanizmu nie tylko wesprze organizacje pozarządowe, ale również może stać się impulsem do większej mobilizacji i zaangażowania obywateli oraz firm w sprawy społeczne – komentuje Wojciech Kostrzewa, członek Komitetu Sterującego w Inicjatywie SprawdzaMy.

Inna propozycja dotycząca podatków zakłada zwolnienie z CIT dochodów z listów zastawnych. Ma to zwiększyć dostępność taniego finansowania kredytów mieszkaniowych w Polsce. „Dzięki tej zmianie osoby fizyczne zyskają atrakcyjny i bezpieczny instrument oszczędnościowy, który dodatkowo będzie można wykorzystać jako wkład własny przy zakupie mieszkania. To rozwiązanie aktywizuje oszczędności Polaków i wesprze rozwój budownictwa mieszkaniowego” – czytamy w uzasadnieniu.

Znalezienie tańszego sprzedawcy energii ma być łatwiejsze

Inicjatywa „SprawdzaMY” zaproponowała też nowoczesną porównywarkę cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i mikroprzedsiębiorców. Zespół proponuje modernizację już istniejącej porównywarki cen energii elektrycznej prowadzonej przez Prezesa URE. Eksperci chcą wprowadzić narzędzie, które ułatwi porównanie ofert sprzedawców energii, a przez to – łatwiejszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Także energii dotyczy pomysł na uproszczenie procedur dla instalacji fotowoltaicznych do 1 MW na dachach budynków, połączony z optymalizacją systemu raportowania niewykorzystanych zdolności magazynowych i przepływów transgranicznych gazu. Projektodawcy proponują także usprawnienie procesu uzyskiwania koncesji na obrót energią.