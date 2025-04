Druga propozycja dotyczy sporów o niezapłacone należności handlowe i wiąże się z wprowadzeniem w przyszłym roku Krajowego Systemu e-Faktur. Gdy zacznie on działać, każda faktura najpierw przechodziłaby przez system administracji skarbowej, a dopiero potem trafiałaby do odbiorcy. Tym samym organ państwowy dowiadywałby się już w momencie jej wystawienia, jaka jest jej kwota i termin zapłaty. Zespół Brzoski proponuje, by w przypadku opóźnień w zapłacie wierzyciel mógł z taką niezapłaconą fakturą – jako swoistym dokumentem urzędowym – zgłosić się od razu do komornika, a ten mógłby wszcząć egzekucję z pominięciem wielu procedur sądowych. Według zespołu Brzoski, gdyby umożliwić taką procedurę dla faktur o wartości do 50 tys. zł, sprawiłoby to, że z sądów zniknęłoby 70 proc. sporów na tym tle.

Obecny na konferencji minister sprawiedliwości Adam Bodnar przyznał, że zależy mu na odciążeniu sądów, ale przestrzegał przed możliwym nadużywaniem takiej pozasądowej procedury. Jednak Donald Tusk zadeklarował, że nawet takimi rewolucyjnymi pomysłami warto się zająć.

– Przetestujmy najodważniejsze rozwiązania – zachęcał premier.