Jak deklarował na konferencji szef RCL, Maciej Berek, 197 z tych projektów zostało już rozpatrzonych. Wcześniej we wpisie na portalu X przyznał jednak, ze 17 proc. z tych propozycji nie nadaje się do realizacji m. in. ze względu na stabilność finansów publicznych czy bezpieczeństwo państwa. Jedną z takich inicjatyw jest skrócenie terminu przedawnienia podatków z 5 do 3 lat. Resort finansów uważa bowiem, że dziś, mimo postępującej elektronizacji podatków, pięć lat wciąż jest potrzebne by zweryfikować rozliczenia podatników

Zarówno premier, jak też Rafał Brzoska deklarowali, że ten pierwszy pakiet nie zakończy prac nad deregulacją. - Będę dalej wspierał koleżanki i kolegów w pracach tego zespołu, aby nastąpił pozytywny wpływ ogólnospołeczny, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw – powiedział Rafał Brzoska. Zaprzeczył tym samym pogłoskom, pojawiającym się w niektórych mediach w ostatnich dniach, jakoby wycofywał się z inicjatywy „SprawdzaMY”.

Rafał Brzoska: na jeden nowy przepis dwa powinny iść do kosza

Brzoska zaproponował też, by rząd jako stałą politykę w legislacji przyjął zasadę zwaną z angielska „one in, two out”. - Niech każde ministerstwo tworzące jeden przepis zastanowi się nad wykreśleniem dwóch innych, być może starych i niepotrzebnych – postulował Brzoska. - Postaramy się pozytywnie zaskoczyć, być może te propozycje będą nawet lepsze – ripostował premier.

Podczas konferencji przedstawiono też niektóre ze zmian, które mają się znaleźć w pierwszym pakiecie deregulacyjnym. Maciej Berek zapowiedział uwzględnienie postulatu wprowadzenia zasady domniemania niewinności podatnika w postępowaniach podatkowych. - Wprowadzimy regułę rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść podatników – powiedział Maciej Berek. Zresztą, jak już pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” stosowny projekt zmian w Ordynacji podatkowej zaproponowało już Ministerstwo Finansów. W sferze podatków jedną ze zmian ma być też nienaliczanie odsetek od zaległości podatkowych w sytuacji, gdy urząd kontroluje podatnika przez dłużej niż 6 miesięcy.

Inne ułatwienia, które mają być wdrożone w pierwszym pakiecie, dotyczą szeroko pojętej cyfryzacji. Mają zostać połączone bazy danych z CEIDG, KRS oraz o podatnikach VAT, by łatwo można było zweryfikować kontrahenta biznesowego. Dokumentacja cyfrowa ma być ogólnie – nie tylko w sprawach gospodarczych – zrównana z papierową.