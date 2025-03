Takie zaświadczenie w niektórych urzędach skarbowych uzyskuje się od ręki, ale czasem zajmuje to kilka dni. Nawet siedem, bo taki jest ustawowy termin. Tymczasem w takich transakcjach liczy się czas, bo potencjalny nabywca przebiera w ofertach i może być skłonny się wycofać. A przecież notariusze doskonale wiedzą, kim jest sprzedający i czy przysługuje mu zwolnienie z podatku

Zespół Rafała Brzoski: zlikwidować biurokratyczny obowiązek

Propozycja zespołu Rafała Brzoski zmierza do zmiany przepisu w art. 19 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ma być tam dodany przepis, przewidujący, że obowiązku dostarczenia zaświadczenia z urzędu skarbowego nie stosuje się, gdy spadkobierca nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży odziedziczył ją po osobach zaliczanych do tzw. I grupy podatkowej, tj. najbliższej rodziny.

Pomysłodawcy zastrzegają jednak, że ta deregulacja byłaby ograniczona. Nie obejmowałaby rzeczy i praw nabytych przez zbywcę, w której notariusz nie jest płatnikiem, a zatem w sytuacji, gdy to podatnik ma obowiązek złożyć samodzielnie zeznanie podatkowe i opłacić ewentualny podatek.

Propozycja inicjatywy „SprawdzaMY” nie przyniosłaby uszczuplenia wpływów podatkowych. W treści propozycji zaznaczono, że jedyne straty budżetu dotyczyłyby wpływów z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia przez urząd skarbowy. Dziś wynosi ona 21 zł.

Deregulacja w wykonaniu zespołu Rafała Brzoski

Zespół Rafała Brzoski przekazał dotychczas rządowi 111 konkretnych propozycji zmian przepisów. Spora część z nich, bo niemal 30, dotyczy podatków. Kilkadziesiąt kolejnych pomysłów jest w trakcie analiz.