Aktualizacja: 11.11.2025 14:34 Publikacja: 11.11.2025 13:38
Foto: REUTERS/Kacper Pempel
Marsz Niepodległości widziany z perspektywy rowerzysty przebijającego się z Pragi do centrum Warszawy koło godz. 11 we wtorek, czyli długo przed jego rozpoczęciem, wygląda zupełnie inaczej niż później, gdy w świetle rac, szumie łopotów flag, odgłosie okrzyków, uczestnicy przekraczają Wisłę przez most Poniatowskiego, zmierzając na Pragę.
Teraz ruch jest w drugą stronę. Z aut zaparkowanych na wielkim parkingu przed Stadionem Narodowym wypakowują się przyjezdni. Całe rodziny, dzieci już z biało-czerwonymi szalikami na szyjach, dorośli z flagami. Pomysł na zostawienie tu auta jest dobry, bo przecież marsz ma się na błoniach stadionu zakończyć. Ale teraz trzeba przedostać się na lewą stronę Wisły.
Niestety, choć do marszu jeszcze trzy godziny, tramwaje na drugą stronę już nie jeżdżą. Czyli trzeba przejść długi most na nogach.
W stronę Mostu Poniatowskiego idzie dużo grup młodzieży 16-17-letniej, chłopcy z wpiętymi kotylionami i dziewczyny w biało-czerwonych czapkach. Przejdą tędy przez Wisłę, o ile policja ich przepuści, bo aut nie przepuszcza. Rowerzystów niestety też nie. Grupy nadchodzą ze wszystkich stron, nie jest bardzo zimno, humory dopisują. Do sympatycznego nastroju dostosowują się nudzący się policjanci, których jest po praskiej stronie mostu dużo jak nigdy – choć marsz dotrze tu dopiero za kilka godzin. Zatrzymują niektóre grupy, ale ich zagadywanie: „Broń jest?”, „Pirotechnika jest?” – raczej zachęca do pogawędki niż brzmi groźnie. Zajęci przekomarzaniem się z dziewczynami w biało-czerwonych kokardach we włosach nie zwracają uwagi na przechodzącą dynamicznym krokiem ekipę młodych mężczyzn z drzewcami w dłoniach.
W meczowych szalikach, z flagami, większe i mniejsze grupy, dzieci, młodzież i dorośli idą na Marsz Niepodległości.
Czytaj więcej
Polacy obchodzą Narodowe Święto Niepodległości. W całym kraju 11 listopada 2025 r. odbywają się l...
Gdy zagrzewają gorącym dopingiem do boju kadrę piłkarską na Stadionie Narodowym, są wspaniałymi polskimi kibicami. Gdy jeżdżą za reprezentacją siatkarską po świecie, są niesamowici, niezastąpieni, na nich zawsze można liczyć. Gdy marzną pod Wielką Krokwią w Zakopanem, by dopingować Kamila Stocha, są publicznością, której zazdrości nam cała Europa. Gdy robiąc zakupy w sklepie wybierają polskie produkty, są patriotami gospodarczymi. Gdy oglądają najbardziej topowe produkcje telewizji publicznej, są naszą kochaną milionową publicznością. Gdy wieszają flagi w dniu najważniejszych świąt, są patriotami. Gdy wypełniają kościoły, są Polakami katolikami. Jeśli idą na Marsz Niepodległości – są faszystami.
Ot, ja Polak, ja łachmyta.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Marsz Niepodległości widziany z perspektywy rowerzysty przebijającego się z Pragi do centrum Warszawy koło godz. 11 we wtorek, czyli długo przed jego rozpoczęciem, wygląda zupełnie inaczej niż później, gdy w świetle rac, szumie łopotów flag, odgłosie okrzyków, uczestnicy przekraczają Wisłę przez most Poniatowskiego, zmierzając na Pragę.
Teraz ruch jest w drugą stronę. Z aut zaparkowanych na wielkim parkingu przed Stadionem Narodowym wypakowują się przyjezdni. Całe rodziny, dzieci już z biało-czerwonymi szalikami na szyjach, dorośli z flagami. Pomysł na zostawienie tu auta jest dobry, bo przecież marsz ma się na błoniach stadionu zakończyć. Ale teraz trzeba przedostać się na lewą stronę Wisły.
Wierzę głęboko, że tych rzeczy, które nas łączą, będzie więcej niż tych, które nas dzielą - mówił z okazji Narod...
Jest patriotyzm dzieckiem swoich czasów. Inaczej zakwita, gdy wieją chłodne wiatry, inaczej w cieplarnianym klim...
Większość Amerykanów obwinia Donalda Trumpa za paraliż rządu. Dlaczego więc opozycja go przerwała?
Na temat żywienia każdy ma swój pogląd. Tak jak w temacie piłki nożnej, wspinaczki wysokogórskiej i właściwej in...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Mimo tradycji Wielkiej Polskiej Emigracji los Zbigniewa Ziobry – jeśli ten zdecyduje się zostać w Budapeszcie -...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas