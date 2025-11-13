Aktualizacja: 13.11.2025 16:57 Publikacja: 13.11.2025 16:28
Krzysztof Bosak
Foto: tv.rp.pl
Dwa dni po Marszu Niepodległości, w którym wziął udział prezydent, lider Konfederacji i Ruchu Narodowego został zapytany, czy Karol Nawrocki wyrasta na patrona prawicy w Polsce.
– Jest prezydentem. Prezydent pochodzący ze środowiska prawicowego na pewno ma bardzo istotną rolę do odegrania, natomiast jak ją nazwiemy, to już pozostawiam publicystom – odparł Krzysztof Bosak.
Jacek Nizinkiewicz pytał, czy prezydent Nawrocki mógłby doprowadzić do połączenia takich partii jak Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja czy Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna w koalicję w celu odsunięcia ekipy Donalda Tuska od władzy. Wicemarszałek Sejmu ocenił, że w tej kadencji Sejmu ten cel wydaje się niemożliwy do spełnienia. – Musiałaby się rozwalić większość rządząca, któraś z formacji musiałaby przejść do opozycji. Choć zupełnie bym tego nie wykluczał, na razie nie wygląda na to – mówił.
Dopytywany, kto mógłby przejść do opozycji, Krzysztof Bosak odrzekł, że ten, kto straci cierpliwość do jakości rządzenia. – W tej chwili nie widzę przesłanek do tego, żeby któraś partia wychodziła, więc nie będę spekulował, ale jest oczywiste od strony arytmetyki, że żeby w tej kadencji powstała alternatywna większość, ktoś musiałby się wykruszyć. Natomiast co będzie w następnej kadencji, zobaczymy wszyscy. Widzę zainteresowanie spekulacjami, ja od tych spekulacji się uchylam. Uważam, że trzeba spokojnie popracować w opozycji i dać szansę wyborcom, żeby wyciągnęli wnioski w momencie, kiedy trzeba będzie głosować – mówił. Ocenił też, że więcej dialogu między partiami „nigdy nie zaszkodzi”.
Krzysztof Bosak wyraził opinię, że w parlamencie brakuje realnej dyskusji, a debaty sejmowe to „raczej pewien formalizm”. – Gdybym był marszałkiem Sejmu, zaproponowałbym daleko idące zmiany formuły funkcjonowania tej izby, bo uważam, że obecnie ona wyrabia pewne biurokratyczne normy (...), a prawdziwej dyskusji w Sejmie nie ma, i musimy się zastanawiać, czy na przykład prezydent może nam stworzyć zastępcze forum dyskusyjne, gdzie ludzie z partii spotkają się i rzeczywiście ze sobą pogadają. To jest zdumiewające – podkreślił.
Czytaj więcej
– Polska nie została zwolniona z paktu migracyjnego, nie została zwolniona z mechanizmu solidarno...
Lider Konfederacji krytykował fakt, że politycy w Polsce muszą zbierać informacje na własną rękę, w tym ze źródeł nieprofesjonalnych, ponieważ zwykły polityk nie ma dostępu do profesjonalnych źródeł, takich jak polska dyplomacja czy służby wywiadowcze. – To też jest patologia. Powinniśmy mieć regularne briefingi. (...) Moim zdaniem każdy zainteresowany poseł, polityk powinien mieć możliwość czerpać informacje od naszej dyplomacji, od naszych służb wywiadowczych. Takiego kanału nie ma – zaznaczył. Wskazał, że rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną dwa miesiące temu, a posłowie wciąż nie dostali na ten temat informacji z oficjalnych źródeł, którymi mogliby się dzielić z obywatelami.
Prezes Ruchu Narodowego był przez Jacka Nizinkiewicza pytany także o przygotowany przez Młodzież Wszechpolską banner z hasłem „Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka!”, który w trakcie Marszu Niepodległości zawisł na moście Poniatowskiego. „Polski naród wymiera! Trwa katastrofa demograficzna, a wskaźnik urodzeń w Polsce wynosi dramatyczne 1,16! Demografia to przyszłość!” – napisano na transparencie, ozdobionym rysunkiem przedstawiającym kobietę z symbolem Strajku Kobiet na twarzy, pchającą dziecięcy wózek ze smutnym psem w środku.
Krzysztof Bosak ocenił, że transparent miał charakter prowokacyjny i przedstawiał karykaturę ideowo-polityczną. – Młodzież Wszechpolska jako organizacja młodzieżowa, ideowa, co roku na Marszu Niepodległości szykuje jakiś przekaz. W zeszłym roku to był zdaje się transparent atakujący tzw. patocelebrytów, zjawiska patostreamingu i różnych patologii szerzących się w internecie. A tutaj mamy krytykę ideologii skrajnie lewicowych – powiedział.
Czytaj więcej
– Wydaje mi się, że obecna ekipa jest bardziej zachłanna, łapczywa i chciwa na publiczne pieniądz...
Jakie pomysły ma Konfederacja w kwestii demografii? – Nie ma jednego dobrego pomysłu. Moim zdaniem trzeba przyglądać się badaniom. Patrzeć, analizować politykę prorodzinną w tych państwach, gdzie udało się cokolwiek poprawić – odparł Bosak. Podkreślił wagę czynników związanych z jakością ochrony zdrowia. – Powinniśmy patrzeć, jak działa ochrona zdrowia, szczególnie jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi, o opiekę okołoporodową, o atmosferę na oddziałach położniczych – wyliczał.
Transparent Młodzieży Wszechpolskiej z hasłem „Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka!” na moście Poniatowskiego w Warszawie podczas Marszu Niepodległości 2025
Foto: PAP/Albert Zawada
– Sygnały, że położne będą dyżurować na izbach przyjęć, że likwidowane będą porodówki, to jest uderzenie w podstawy poczucia bezpieczeństwa kobiet w kontekście posiadania dzieci – stwierdził.
– Uważam, że rząd, który byłby zainteresowany wzmocnieniem demografii, powinien natychmiast zacząć od powołania pełnomocnika do spraw opieki okołoporodowej i zacząć regularnie, tydzień w tydzień, pracować nad tym tematem, żeby badać jakość opieki porodowej, przyjrzeć się, co się dzieje z oddziałami porodowymi, ile ich jest, jak one są blisko miejsc zamieszkania, jaka jest jakość personelu – kontynuował, dodając, że obecnie kontroli jakości nie ma.
Krzysztof Bosak wspomniał też o atmosferze, jaka otacza posiadanie dzieci. – Powinniśmy zacząć to dowartościowywać kulturowo. Moim zdaniem to musi iść przez wszystkie dziedziny życia. To musi być i u pracodawców, i w sferze medialnej. Nie żadne publikowanie artykułów szkalujących posiadanie dzieci, małżeństwa, rodzicielstwo, ojcostwo i macierzyństwo, tylko powinno być dowartościowywanie tego – przekonywał.
Czytaj więcej
Już 21 listopada ugrupowanie Sławomira Mentzena może zostać wykreślone z rejestru partii – dowied...
Odnosząc się do transparentu o „psieckach” Bosak powiedział, że to „krytyka negatywnych ideologii” oraz „idiotyzmów”, że „w ramach klimatyzmu mamy ograniczyć liczbę dzieci, żeby nie emitować dwutlenku węgla”. – To są idiotyzmy, które trzeba odrzucić – podkreślił.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dwa dni po Marszu Niepodległości, w którym wziął udział prezydent, lider Konfederacji i Ruchu Narodowego został zapytany, czy Karol Nawrocki wyrasta na patrona prawicy w Polsce.
– Jest prezydentem. Prezydent pochodzący ze środowiska prawicowego na pewno ma bardzo istotną rolę do odegrania, natomiast jak ją nazwiemy, to już pozostawiam publicystom – odparł Krzysztof Bosak.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
3 grudnia na moją osobistą interwencję, odbędzie się w Sejmie wystawa twórczości graficznej posła (PiS Marka) Su...
Przed chwilą podpisałem zgodną z umową koalicyjną rezygnację z funkcji marszałka Sejmu - mówił na konferencji pr...
Już 21 listopada ugrupowanie Sławomira Mentzena może zostać wykreślone z rejestru partii – dowiedziała się „Rzec...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Nie pierwszy raz jest tak, że prezydent wywodzi się z innego obozu niż premier czy ministrowie i zawsze współpra...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas