Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

„Psiecka nie zastąpią dziecka”. Krzysztof Bosak: Nie szkalować posiadania dzieci, dowartościowywać

Czy partie prawicowe mogłyby z inspiracji prezydenta Karola Nawrockiego utworzyć koalicję zdolną do przejęcia władzy? Czy transparent o „psieckach” na Marszu Niepodległości był właściwą formą debaty publicznej? Jak rozwiązać problemy demograficzne Polski? Na pytania Jacka Nizinkiewicza odpowiadał wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Publikacja: 13.11.2025 16:28

Krzysztof Bosak

Krzysztof Bosak

Foto: tv.rp.pl

Jakub Czermiński

Dwa dni po Marszu Niepodległości, w którym wziął udział prezydent, lider Konfederacji i Ruchu Narodowego został zapytany, czy Karol Nawrocki wyrasta na patrona prawicy w Polsce.

Reklama
Reklama

– Jest prezydentem. Prezydent pochodzący ze środowiska prawicowego na pewno ma bardzo istotną rolę do odegrania, natomiast jak ją nazwiemy, to już pozostawiam publicystom – odparł Krzysztof Bosak.

Prezydent Karol Nawrocki liderem polskiej prawicy?

Jacek Nizinkiewicz pytał, czy prezydent Nawrocki mógłby doprowadzić do połączenia takich partii jak Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja czy Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna w koalicję w celu odsunięcia ekipy Donalda Tuska od władzy. Wicemarszałek Sejmu ocenił, że w tej kadencji Sejmu ten cel wydaje się niemożliwy do spełnienia. – Musiałaby się rozwalić większość rządząca, któraś z formacji musiałaby przejść do opozycji. Choć zupełnie bym tego nie wykluczał, na razie nie wygląda na to – mówił.

Dopytywany, kto mógłby przejść do opozycji, Krzysztof Bosak odrzekł, że ten, kto straci cierpliwość do jakości rządzenia. – W tej chwili nie widzę przesłanek do tego, żeby któraś partia wychodziła, więc nie będę spekulował, ale jest oczywiste od strony arytmetyki, że żeby w tej kadencji powstała alternatywna większość, ktoś musiałby się wykruszyć. Natomiast co będzie w następnej kadencji, zobaczymy wszyscy. Widzę zainteresowanie spekulacjami, ja od tych spekulacji się uchylam. Uważam, że trzeba spokojnie popracować w opozycji i dać szansę wyborcom, żeby wyciągnęli wnioski w momencie, kiedy trzeba będzie głosować – mówił. Ocenił też, że więcej dialogu między partiami „nigdy nie zaszkodzi”.

Reklama
Reklama

Krzysztof Bosak: Gdybym był marszałkiem Sejmu, zaproponowałbym zmiany w funkcjonowaniu izby

Krzysztof Bosak wyraził opinię, że w parlamencie brakuje realnej dyskusji, a debaty sejmowe to „raczej pewien formalizm”. – Gdybym był marszałkiem Sejmu, zaproponowałbym daleko idące zmiany formuły funkcjonowania tej izby, bo uważam, że obecnie ona wyrabia pewne biurokratyczne normy (...), a prawdziwej dyskusji w Sejmie nie ma, i musimy się zastanawiać, czy na przykład prezydent może nam stworzyć zastępcze forum dyskusyjne, gdzie ludzie z partii spotkają się i rzeczywiście ze sobą pogadają. To jest zdumiewające – podkreślił.

Czytaj więcej

Europosłanka Konfederacji Anna Bryłka
Polityka
Tusk ogłosił sukces. Bryłka: Bzdury, Polska nie została zwolniona z paktu migracyjnego

Lider Konfederacji krytykował fakt, że politycy w Polsce muszą zbierać informacje na własną rękę, w tym ze źródeł nieprofesjonalnych, ponieważ zwykły polityk nie ma dostępu do profesjonalnych źródeł, takich jak polska dyplomacja czy służby wywiadowcze. – To też jest patologia. Powinniśmy mieć regularne briefingi. (...) Moim zdaniem każdy zainteresowany poseł, polityk powinien mieć możliwość czerpać informacje od naszej dyplomacji, od naszych służb wywiadowczych. Takiego kanału nie ma – zaznaczył. Wskazał, że rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną dwa miesiące temu, a posłowie wciąż nie dostali na ten temat informacji z oficjalnych źródeł, którymi mogliby się dzielić z obywatelami.

„Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka!”. Krzysztof Bosak o transparencie Młodzieży Wszechpolskiej na Marszu Niepodległości 2025

Prezes Ruchu Narodowego był przez Jacka Nizinkiewicza pytany także o przygotowany przez Młodzież Wszechpolską banner z hasłem „Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka!”, który w trakcie Marszu Niepodległości zawisł na moście Poniatowskiego. „Polski naród wymiera! Trwa katastrofa demograficzna, a wskaźnik urodzeń w Polsce wynosi dramatyczne 1,16! Demografia to przyszłość!” – napisano na transparencie, ozdobionym rysunkiem przedstawiającym kobietę z symbolem Strajku Kobiet na twarzy, pchającą dziecięcy wózek ze smutnym psem w środku.

Krzysztof Bosak ocenił, że transparent miał charakter prowokacyjny i przedstawiał karykaturę ideowo-polityczną. – Młodzież Wszechpolska jako organizacja młodzieżowa, ideowa, co roku na Marszu Niepodległości szykuje jakiś przekaz. W zeszłym roku to był zdaje się transparent atakujący tzw. patocelebrytów, zjawiska patostreamingu i różnych patologii szerzących się w internecie. A tutaj mamy krytykę ideologii skrajnie lewicowych – powiedział.

Czytaj więcej

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja)
Polityka
Krzysztof Bosak o rządach PiS: Oczywiście, że byśmy rozliczali. Uważamy, że jest za co
Reklama
Reklama

Jakie pomysły ma Konfederacja w kwestii demografii? – Nie ma jednego dobrego pomysłu. Moim zdaniem trzeba przyglądać się badaniom. Patrzeć, analizować politykę prorodzinną w tych państwach, gdzie udało się cokolwiek poprawić – odparł Bosak. Podkreślił wagę czynników związanych z jakością ochrony zdrowia. – Powinniśmy patrzeć, jak działa ochrona zdrowia, szczególnie jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi, o opiekę okołoporodową, o atmosferę na oddziałach położniczych – wyliczał.

Transparent Młodzieży Wszechpolskiej z hasłem „Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka!” na moście P

Transparent Młodzieży Wszechpolskiej z hasłem „Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka!” na moście Poniatowskiego w Warszawie podczas Marszu Niepodległości 2025

Foto: PAP/Albert Zawada

– Sygnały, że położne będą dyżurować na izbach przyjęć, że likwidowane będą porodówki, to jest uderzenie w podstawy poczucia bezpieczeństwa kobiet w kontekście posiadania dzieci – stwierdził.

Jak poprawić sytuację demograficzną Polski? Lider Konfederacji: Dowartościowywać posiadanie dzieci kulturowo

– Uważam, że rząd, który byłby zainteresowany wzmocnieniem demografii, powinien natychmiast zacząć od powołania pełnomocnika do spraw opieki okołoporodowej i zacząć regularnie, tydzień w tydzień, pracować nad tym tematem, żeby badać jakość opieki porodowej, przyjrzeć się, co się dzieje z oddziałami porodowymi, ile ich jest, jak one są blisko miejsc zamieszkania, jaka jest jakość personelu – kontynuował, dodając, że obecnie kontroli jakości nie ma.

Krzysztof Bosak wspomniał też o atmosferze, jaka otacza posiadanie dzieci. – Powinniśmy zacząć to dowartościowywać kulturowo. Moim zdaniem to musi iść przez wszystkie dziedziny życia. To musi być i u pracodawców, i w sferze medialnej. Nie żadne publikowanie artykułów szkalujących posiadanie dzieci, małżeństwa, rodzicielstwo, ojcostwo i macierzyństwo, tylko powinno być dowartościowywanie tego – przekonywał.

Czytaj więcej

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen
Polityka
Ostanie dni partii Sławomira Mentzena. Nową Nadzieję czeka delegalizacja
Reklama
Reklama

Odnosząc się do transparentu o „psieckach” Bosak powiedział, że to „krytyka negatywnych ideologii” oraz „idiotyzmów”, że „w ramach klimatyzmu mamy ograniczyć liczbę dzieci, żeby nie emitować dwutlenku węgla”. – To są idiotyzmy, które trzeba odrzucić – podkreślił.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Ruch Narodowy Święta Święta Narodowe i Państwowe Marsz Niepodległości Osoby Krzysztof Bosak 11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości

Dwa dni po Marszu Niepodległości, w którym wziął udział prezydent, lider Konfederacji i Ruchu Narodowego został zapytany, czy Karol Nawrocki wyrasta na patrona prawicy w Polsce.

– Jest prezydentem. Prezydent pochodzący ze środowiska prawicowego na pewno ma bardzo istotną rolę do odegrania, natomiast jak ją nazwiemy, to już pozostawiam publicystom – odparł Krzysztof Bosak.

Pozostało jeszcze 95% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Marek Suski i Szymon Hołownia
Polityka
Szymon Hołownia: Wicemarszałek z PiS? Zagłosowałbym za Markiem Suskim
Szymon Hołownia
Polityka
Szymon Hołownia: Podpisałem rezygnację z funkcji marszałka Sejmu
Lider Konfederacji Sławomir Mentzen
Polityka
Ostanie dni partii Sławomira Mentzena. Nową Nadzieję czeka delegalizacja
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Tomasz Siemoniak
Polityka
Po decyzji Karola Nawrockiego Tomasz Siemoniak chwali współpracę z Andrzejem Dudą
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama