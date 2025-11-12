Również wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk ocenił, że rząd odniósł „olbrzymi sukces”. Według niego, komunikat KE „w praktyce oznacza, że Polska jest zwolniona z solidarności na wiele, wiele lat”.

Anna Bryłka: Polska nie została zwolniona z mechanizmu solidarności

Zupełnie inaczej sprawę komentują politycy opozycji. W środę europosłanka Konfederacji Anna Bryłka została przez „Super Express” zapytana, czy jej zdaniem deklaracje, że Polska przez wiele lat będzie zwolniona z mechanizmu solidarności, nie są zgodne z rzeczywistością.

– Oczywiście, że to są bzdury, w dużej mierze powielane przez polityków koalicji rządzącej, którzy muszą ogłaszać jakieś sukcesy, a tych sukcesów tak naprawdę nie ma – odparła. – Pojawiły się wczoraj wypowiedzi, że Polska została zwolniona z paktu migracyjnego. Nie, Polska nie została zwolniona z paktu migracyjnego. Czy Polska została zwolniona z mechanizmu solidarności? Nie, Polska nie została zwolniona z mechanizmu solidarności – podkreśliła.

Anna Bryłka zaznaczyła, że w środę komisarz ds. migracji Magnus Brunner zaprezentuje roczne sprawozdanie dotyczące puli solidarnościowej, z której państwa-beneficjenci mają korzystać, a do której pozostałe państwa członkowskie UE mają wnosić wkład w ramach mechanizmu solidarności, który przewiduje konieczność płacenia 20 tys. euro (85 tys. zł) za każdego nieprzyjętego migranta.

Europosłanka Konfederacji o pakcie migracyjnym: Wszystkie państwa chcą być beneficjentami

Europosłanka podkreśliła, że Komisja Europejska w komunikacie określiła, że pod presją migracyjną są cztery państwa: Hiszpania, Włochy, Grecja i Cypr, i one są państwami-beneficjentami puli solidarnościowej. – Natomiast w związku z tym, że Polska znajduje się w znaczącej sytuacji migracyjnej, może zawnioskować do Rady o częściowe lub całościowe zwolnienie z tego wkładu solidarnościowego, ale tylko na przyszły rok – mówiła w „SE” Bryłka. Dopytywana powiedziała, że sam wniosek nie powoduje jeszcze wyłączenia z systemu, potrzebna jest decyzja Rady.