Donald Tusk ogłosił sukces. Anna Bryłka: Bzdury, Polska nie została zwolniona z paktu migracyjnego

– Polska nie została zwolniona z paktu migracyjnego, nie została zwolniona z mechanizmu solidarności. Pakt migracyjny nas dotyczy, Polska jest uczestnikiem mechanizmu solidarności – mówiła europosłanka Konfederacji Anna Bryłka, komentując w rozmowie z „Super Expressem” komunikat Komisji Europejskiej, który premier Donald Tusk i wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk ocenili jako sukces rządu ws. polityki migracyjnej.

Publikacja: 12.11.2025 14:48

Europosłanka Konfederacji Anna Bryłka

Europosłanka Konfederacji Anna Bryłka

Foto: PAP/Marian Zubrzycki

Jakub Czermiński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie informacje ws. zarządzania migracja ogłosiła we wtorek Komisja Europejska?
  • Jakie państwa mogą wnioskować o roczne zwolnienie z relokacji migrantów?
  • Na czym polega mechanizm solidarności?
  • Jak Anna Bryłka odniosła się do słów Donalda Tuska dotyczących komunikatu KE?
  • Jak europosłanka Konfederacji opisuje sytuację dotyczącą paktu migracyjnego i mechanizmu solidarności w UE?

We wtorek Komisja Europejska ogłosiła uruchomienie pierwszego rocznego cyklu zarządzania migracją, który ma być kluczowym elementem wdrażania paktu migracyjnego, który ma zacząć w pełni obowiązywać od czerwca 2026 r.

Pakt migracyjny oznacza przymusową relokację migrantów lub, w przypadku odmowy, obowiązek płacenia przez dane państwo za każdego nieprzyjętego migranta.

Czytaj więcej

KE zdecydowała. Polska może ubiegać się o zwolnienie z relokacji migrantów
Polityka
KE zdecydowała. Polska może ubiegać się o zwolnienie z relokacji migrantów

KE: Polska może złożyć wniosek. Donald Tusk ogłasza sukces

Komunikat KE głosi, że Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Austria i Polska będą mogły wystąpić o częściowe lub pełne zwolnienie z relokacji migrantów na rok. Premier Donald Tusk skomentował to w mediach społecznościowych. „Tak, jak mówiłem, Polska nie będzie przyjmować migrantów w ramach Paktu Migracyjnego. Ani płacić za to. To już decyzja. Robimy, nie gadamy!” – napisał w serwisie X.

Również wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk ocenił, że rząd odniósł „olbrzymi sukces”. Według niego, komunikat KE „w praktyce oznacza, że Polska jest zwolniona z solidarności na wiele, wiele lat”.

Anna Bryłka: Polska nie została zwolniona z mechanizmu solidarności

Zupełnie inaczej sprawę komentują politycy opozycji. W środę europosłanka Konfederacji Anna Bryłka została przez „Super Express” zapytana, czy jej zdaniem deklaracje, że Polska przez wiele lat będzie zwolniona z mechanizmu solidarności, nie są zgodne z rzeczywistością.

Czytaj więcej

Prezydent RP Karol Nawrocki
Polityka
Nawrocki pisze do von der Leyen. Zapowiedział stanowisko Polski w sprawie relokacji migrantów

– Oczywiście, że to są bzdury, w dużej mierze powielane przez polityków koalicji rządzącej, którzy muszą ogłaszać jakieś sukcesy, a tych sukcesów tak naprawdę nie ma – odparła. – Pojawiły się wczoraj wypowiedzi, że Polska została zwolniona z paktu migracyjnego. Nie, Polska nie została zwolniona z paktu migracyjnego. Czy Polska została zwolniona z mechanizmu solidarności? Nie, Polska nie została zwolniona z mechanizmu solidarności – podkreśliła.

Anna Bryłka zaznaczyła, że w środę komisarz ds. migracji Magnus Brunner zaprezentuje roczne sprawozdanie dotyczące puli solidarnościowej, z której państwa-beneficjenci mają korzystać, a do której pozostałe państwa członkowskie UE mają wnosić wkład w ramach mechanizmu solidarności, który przewiduje konieczność płacenia 20 tys. euro (85 tys. zł) za każdego nieprzyjętego migranta.

Europosłanka Konfederacji o pakcie migracyjnym: Wszystkie państwa chcą być beneficjentami

Europosłanka podkreśliła, że Komisja Europejska w komunikacie określiła, że pod presją migracyjną są cztery państwa: Hiszpania, Włochy, Grecja i Cypr, i one są państwami-beneficjentami puli solidarnościowej. – Natomiast w związku z tym, że Polska znajduje się w znaczącej sytuacji migracyjnej, może zawnioskować do Rady o częściowe lub całościowe zwolnienie z tego wkładu solidarnościowego, ale tylko na przyszły rok – mówiła w „SE” Bryłka. Dopytywana powiedziała, że sam wniosek nie powoduje jeszcze wyłączenia z systemu, potrzebna jest decyzja Rady.

Nielegalne migracje do UE

Nielegalne migracje do UE

Foto: PAP

Na uwagę, że odpowiednia decyzja zapewne zapadnie, przedstawicielka Konfederacji odparła: „Dlaczego? Które z państw chce być państwem wnoszącym wkład? Przecież wszystkie państwa chcą być państwami-beneficjentami”. Zdaniem Anny Bryłki, sukces w sprawie mechanizmu solidarności paktu migracyjnego został ogłoszony „zdecydowanie za wcześnie”. Europosłanka zwróciła też uwagę, że treść rozporządzenia wykonawczego przyjmowanego przez Radę UE stanie się znana dopiero w momencie jego przyjęcia.

– Wcześniej nie będziemy wiedzieć, co się będzie znajdowało w tym rozporządzeniu wykonawczym Rady. To wynika z rozporządzenia o zarządzaniu migracją i azylem. Wielokrotnie mówiłam, że Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej będą ukrywały, jakie będą wkłady solidarnościowe, jaki będzie podział między państwami członkowskimi i tak naprawdę szczegółów udziału w mechanizmie solidarności dowiemy się dopiero w momencie, kiedy Rada UE przyjmie to rozporządzenie wykonawcze i ono wejdzie w życie – mówiła w rozmowie z „Super Expressem” Bryłka, zaznaczając, że głosowanie na Radzie musi się odbyć do końca roku.

Anna Bryłka: Hiszpania i Włochy chcą podzielić się z państwami naszego regionu migrantami, których nie chcą u siebie

Według europosłanki, żaden kraj nie chce być państwem wnoszącym wkład w mechanizm solidarności, a unijne negocjacje dotyczące paktu migracyjnego są bardzo trudne, o czym ma świadczyć fakt, że termin na przedstawienie rocznej puli solidarnościowej minął kilka tygodni temu. Anna Bryłka podkreśliła, iż wtorkowy komunikat KE pokazuje, że Polska uczestniczy we wdrażaniu paktu o migracji i azylu, a tylko jeden kraj nie uczestniczy (Węgry). – Pakt migracyjny nas dotyczy, Polska jest uczestnikiem mechanizmu solidarności, (...) uczestniczy we wdrażaniu paktu – dodała.

Ochrona czasowa cudzoziemców w UE

Ochrona czasowa cudzoziemców w UE

Foto: PAP

Pytana, czy w takim razie słowa Donalda Tuska „robimy, nie gadamy” oznaczają jednak „gadamy”, polityk Konfederacji odparła: „Tak, zdecydowanie”. Zaznaczyła, że we wtorek KE wydała jedynie komunikat, a dopiero gdy zostanie wydana decyzja wykonawcza Rady będzie wiadomo, na jakich zasadach i czy Polska jest zwolniona w całości czy w części z mechanizmu solidarności. – Na ten moment jest tylko informacja, że Polska może złożyć taki wniosek do Rady, ale decyzji cały czas nie ma – mówiła.

Bryłka powiedziała, iż z komunikatu KE wynika, że to nie Polska miała najwięcej wniosków o ochronę międzynarodową, lecz m.in. Hiszpania, Włochy i Niemcy. Według niej może się zdarzyć, że np. Hiszpania i Włochy nie będą musiały przyjmować migrantów, a Polska będzie musiała.

– To są państwa, które w głównej mierze forsowały pakt migracyjny, właśnie po to, żeby podzielić się z państwami naszego regionu migrantami, których nie chcą i których chcą się pozbyć – kontynuowała. W rozmowie z „Super Expressem” wspomniała też o relokacji z 2015 r. – Dzisiaj po prostu nazwę „relokacja” zamieniono „mechanizmem solidarności”, on się dużo lepiej kojarzy – mówiła.

Czytaj więcej

Europa jest bezradna wobec nielegalnych migrantów - mówi agencji Newseria poseł Prawa i Sprawiedliwo
Popularne Trendy
Wyspy Kanaryjskie zmagają się z dużym napływem migrantów. Hiszpania i UE szukają rozwiązań

Anna Bryłka dodała, że mechanizm solidarności między państwami członkowskimi ma polegać na tym, że „państwa członkowskie, które przez ostatnie dziesięciolecia prowadziły nieodpowiedzialną politykę migracyjną chcą się tym problemem podzielić z państwami, które prowadziły w jakimś wymiarze racjonalną politykę migracyjną i nie są dotknięte skutkami masowej, niekontrolowanej migracji tak bardzo, jak państwa Europy Południowej”.

Źródło: rp.pl / Super Express

We wtorek Komisja Europejska ogłosiła uruchomienie pierwszego rocznego cyklu zarządzania migracją, który ma być kluczowym elementem wdrażania paktu migracyjnego, który ma zacząć w pełni obowiązywać od czerwca 2026 r.

Pakt migracyjny oznacza przymusową relokację migrantów lub, w przypadku odmowy, obowiązek płacenia przez dane państwo za każdego nieprzyjętego migranta.

