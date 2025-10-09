Rzeczpospolita
Wydarzenia
Nawrocki pisze do von der Leyen. Zapowiedział stanowisko Polski w sprawie relokacji migrantów

„Polska nie zgodzi się na jakiekolwiek działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowywania w Polsce nielegalnych migrantów i liczę, że w swoich działaniach uwzględni Pani ten fakt” - napisał prezydent Karol Nawrocki w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Publikacja: 09.10.2025 09:56

Prezydent RP Karol Nawrocki

Prezydent RP Karol Nawrocki

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie stanowisko zajmuje Polska wobec relokacji migrantów w kontekście działań Unii Europejskiej?
  • W jaki sposób Polska angażuje się w ochronę wschodnich granic Unii Europejskiej?
  • Jakie są obawy Polski dotyczące nielegalnej migracji i jej wpływu na bezpieczeństwo?
  • W jaki sposób Polska odpowiada na plany Unii Europejskiej dotyczące Paktu o Migracji i Azylu?

Pismo do Ursuli von der Leyen wysłano we wtorek, 7 października. Prezydent Karol Nawrocki podkreśla, że „Od ponad czterech lat wschodnia granica Polski poddawana jest stałej presji migracyjnej, sterowanej przez reżim moskiewski przy użyciu białoruskiego państwa i służb specjalnych.” Wskazuje również, że w związku z obecną sytuacją państwo przeznacza „znaczne zasoby na zagwarantowanie bezpieczeństwa wschodniej granicy UE i bierze na siebie koszty wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy.”

„W 2025 roku w Polsce nadal przebywa blisko milion ukraińskich uchodźców, podczas gdy liczba Ukraińców, którzy tymczasowo trafiali do Polski po wybuchu wojny, osiągnęła nawet kilka milionów. Polskie państwo po 24 lutego 2022 roku zachowało się odpowiedzialnie i przyjęło uciekających przed wojną obywateli Ukrainy. Zaoferowaliśmy nie tylko nasze własne domy, ale też potrzebne w tamtym momencie wsparcie państwa. Polska zachowała się solidarnie, pomimo że nie obowiązywał jej przymus solidarności.” - wymienia Nawrocki.

Czytaj więcej

Jak rozwiązać problem migracji w Europie?
Świat
Jak rozwiązać problem migracji w Europie?

Prezydent wskazuje, że problemu nielegalnej migracji nie da się rozwiązać poprzez wprowadzenie przymusowego odsyłania migrantów do państw Europy Środkowej. „Powodem migracji jest przede wszystkim trudna sytuacja bezpieczeństwa i ekonomiczna krajów Afryki oraz Bliskiego Wschodu, i to na tym wyzwaniu powinniśmy się skoncentrować, chroniąc jednocześnie naszych obywateli przed nielegalną migracją i jej skutkami. Naszym wspólnym zadaniem powinno być przede wszystkim uszczelnianie granic i walka z przemytnikami.” - pisze.

Karol Nawrocki do Ursuli von der Leyen: Podtrzymuję gotowość do współpracy w zakresie ochrony granic

W dalszej części listu do przewodniczącej Komisji Europejskiej Nawrocki podkreśla, że „przeważająca większość Polaków, i to bez względu na sympatie polityczne, sprzeciwia się przymusowej relokacji migrantów do Polski.”. Prezydent przypomina również, że temat nielegalnej migracji poruszał podczas kampanii wyborczej. „Zapowiedziałem, że moim celem jest, aby Polki i Polacy czuli się w swoim kraju bezpiecznie. Jednym z elementów bezpieczeństwa jest z pewnością brak ryzyka związanego z nielegalną migracją, która zalewa Europę Zachodnią, także od czasów pamiętnej decyzji niemieckiej kanclerz Angeli Merkel w 2015 roku” – przypomina.

„Zapowiedziałem także, że nie wyrażę zgody na wdrażanie Paktu o Migracji i Azylu w Polsce. Jednocześnie podtrzymuję gotowość do współpracy w zakresie ochrony granic, wspólnych działań operacyjnych, wymiany informacji i wsparcia technicznego dla państw członkowskich najbardziej narażonych na presję migracyjną.” – dodaje Nawrocki.

Nielegalna migracja do UE

Nielegalna migracja do UE

Foto: PAP

„Szanowna Pani Przewodnicząca, przed Komisją Europejską stoją w najbliższym czasie istotne decyzje, uprzejmie informuję więc że Polska nie zgodzi się na jakiekolwiek działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowywania w Polsce nielegalnych migrantów i liczę, że w swoich działaniach uwzględni Pani ten fakt.” - zadeklarował prezydent.

Pakt migracyjny. Jakie plany ma Unia Europejska

Unia Europejska planuje wprowadzenie od połowy 2026 roku nowego pakietu przepisów zwanych paktem migracyjnym, który ma na celu uporządkowanie polityki migracyjnej oraz wprowadzenie mechanizmu obowiązkowej solidarności między krajami członkowskimi. Pakt przewiduje m.in. obowiązek rozlokowania co najmniej 30 tysięcy migrantów rocznie pomiędzy państwami UE według określonych kryteriów. Kraje, które nie będą chciały przyjmować migrantów, będą musiały zapłacić tzw. podatek migracyjny w wysokości 20 tysięcy euro za każdy nierozpatrzony wniosek o azyl, co ma wymusić udział wszystkich krajów w zarządzaniu migracją. Alternatywnie możliwe jest też delegowanie personelu czy wsparcie finansowe zamiast przyjmowania migrantów fizycznie.

- Ja mówię moim koleżankom i kolegom w UE: jeśli ktoś chce wdrażać ten pakt, niech się nie krępuje. Polska ma swoje problemy wywołane wojną - przede wszystkim jeśli chodzi o nadmierną liczbę osób, które w sposób absolutnie uzasadniony zostały tu przyjęte, znajdują w Polsce gościnę. Ale to wiąże się z ciężarami – deklarował premier Donald Tusk.

Czytaj więcej

Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk o pakcie migracyjnym: W kwestii migracji podejmujemy decyzje w Warszawie

- Ja nie chcę i nie będę nikomu przeszkadzał: we Włoszech, w Hiszpanii, w przyjmowaniu takich zapisów i implementowaniu Paktu Migracyjnego, który pomoże im w zabezpieczeniu przed nielegalną migracją - kontynuował premier. - Polska jest państwem, które wymaga w kwestii migracyjnej pomocy i wsparcia od UE. Ja tu będę konsekwentny – dodał.

- Co do sytuacji Polski w kwestii migracji, to my będziemy podejmowali decyzje tu w Warszawie, i nikt inny, nigdzie indziej – podsumował Tusk.

Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Komisja Europejska Polska Społeczeństwo Osoby Ursula von der Leyen Kryzys migracyjny Karol Nawrocki migracja

Pismo do Ursuli von der Leyen wysłano we wtorek, 7 października. Prezydent Karol Nawrocki podkreśla, że „Od ponad czterech lat wschodnia granica Polski poddawana jest stałej presji migracyjnej, sterowanej przez reżim moskiewski przy użyciu białoruskiego państwa i służb specjalnych.” Wskazuje również, że w związku z obecną sytuacją państwo przeznacza „znaczne zasoby na zagwarantowanie bezpieczeństwa wschodniej granicy UE i bierze na siebie koszty wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy.”

