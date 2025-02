- Ja w rozmowach z moimi partnerami wykluczam tego typu scenariusz, że Polska musi coś zrobić, bo tak mówi pakt migracyjny – zaznaczył szef rządu. - Tam wiele zapisów jest sensownych. Nasza granica to nie jest jedyny problem migracyjny. To, co w Europie, również w Polsce, budzi tak wiele emocji, to głównie jednak migracja, której główny nurt był przez Morze Śródziemne z państw północnej Afryki, do Francji, Belgii, Niemiec - zauważył Tusk.



Donald Tusk: Polska w kwestii migracyjnej wymaga pomocy i wsparcia od UE

- Ja nie chcę i nie będę nikomu przeszkadzał: we Włoszech, w Hiszpanii, w przyjmowaniu takich zapisów i implementowaniu Paktu Migracyjnego, który pomoże im w zabezpieczeniu przed nielegalną migracją - kontynuował premier. - Polska jest państwem, które wymaga w kwestii migracyjnej pomocy i wsparcia od UE. Ja tu będę konsekwentny – dodał.



- Co do sytuacji Polski w kwestii migracji, to my będziemy podejmowali decyzje tu w Warszawie, i nikt inny, nigdzie indziej – podsumował Tusk.

Donald Tusk o rekonstrukcji rządu: Będziemy mieli jeden z najmniejszych rządów w Europie

Premier był też pytany o rekonstrukcję rządu, do której miałoby dojść po wyborach prezydenckich.



- Zdaje się, że kilkoro ministrów z mojego rządu wspominało, że spodziewają się rekonstrukcji rządu po wyborach prezydenckich. Wielopartyjna koalicja to nie był prosty projekt, w ostatnich miesiącach okazało się, że w niektórych sprawach mamy różne poglądy. To był jeden z powodów, dla których ten rząd jest tak duży. Na pewno po wyborach prezydenckich przedstawimy projekt, on będzie wymagał akceptacji nowego prezydenta, bo to będzie zmiana systemowa. Będziemy mieli nie jeden z największych rządów w Europie, ale jeden z najmniejszych rządów w Europie. Będzie na pewno mniej ministrów – zapowiedział Tusk.