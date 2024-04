„Przeszliśmy do historii. Stworzyliśmy solidne ramy prawne dotyczące tego, jak radzić sobie z migracją i azylem. Trwało to ponad dziesięć lat. Ale dotrzymaliśmy słowa. Równowaga między solidarnością a odpowiedzialnością. To jest europejska droga” — napisała Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego.

Tzw. Nowy Pakt w sprawie Migracji i Azylu, skomplikowany zestaw pięciu oddzielnych, ale powiązanych ze sobą aktów prawnych, wymaga jedynie ostatecznego zielonego światła od państw członkowskich.

Nowy pakt przewiduje zbiorowe i przewidywalne zasady zarządzania przyjmowaniem i relokacją osób ubiegających się o azyl.