Rzeczpospolita
Wydarzenia
Przemysław Wipler: Wolelibyśmy, żeby Donald Tusk szkodził Niemcom niż Polsce

– Problem z premierem Donaldem Tuskiem jest taki, że przez lata prowadził politykę ramię w ramię z Angelą Merkel, z Ursulą von der Leyen, i to nie jest polityka propolska ani nawet proeuropejska. Wolelibyśmy, żeby swoje pomysły gospodarcze i społeczne wprowadzał w Niemczech, a nie w Polsce, bo nas po prostu na to nie stać – powiedział poseł Konfederacji Przemysław Wipler, odpowiadając w rozmowie z „Super Expressem” na krytykę ze strony szefa rządu.

Publikacja: 14.11.2025 10:10

Poseł Konfederacji Przemysław Wipler

Poseł Konfederacji Przemysław Wipler

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Jakub Czermiński

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak Przemysław Wipler zareagował na komentarz Donalda Tuska dotyczący Marszu Niepodległości?
  • Jak poseł Konfederacji ocenia polityczną przyszłość Szymona Hołowni?
  • Prezydent Karol Nawrocki odmówił nominacji 46 sędziów. Co na ten temat uważa Przemysław Wipler?

We wtorek ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Stołeczny ratusz szacował, że wzięło w nim udział ok. 100 tys. osób, organizatorzy przekazali, że uczestników było ok. 300 tys.

Na manifestacji pojawiły się transparenty uderzające w premiera Donalda Tuska i jego obóz polityczny. Szef rządu odniósł się do sprawy we wpisie w mediach społecznościowych.

Krzysztof Bosak
Polityka
„Psiecka nie zastąpią dziecka”. Bosak: Nie szkalować posiadania dzieci

Przemysław Wipler odpowiada na słowa Donalda Tuska o Marszu Niepodległości

„To, że na marszu partie posłów Mentzena, Wiplera, Brauna i Fritza wysyłały mnie do Berlina, było nawet zabawne. Mniej zabawne jest to, że dla maszerujących wrogami były Zachód, Unia Europejska i Ukraina, nie Rosja. A ponurym żartem jest to, że na ich czele szedł prezydent RP” – napisał Tusk. W piątek o komentarz do jego słów poproszony przez „Super Express” został jeden z polityków wymienionych przez premiera, poseł Konfederacji Przemysław Wipler.

– To, że mamy niemiecko brzmiące nazwiska nie sprawia, że ktokolwiek kwestionuje to, że mamy polskie serca i Polskę w sercach – powiedział. – Problem z panem premierem Donaldem Tuskiem jest taki, że przez lata prowadził politykę polską i europejską ramię w ramię z Angelą Merkel, z obecną szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, i to nie jest polityka propolska ani nawet proeuropejska, finalnie nawet nie jest do końca proniemiecka, bo Niemcom właśnie się sypie gospodarka, ale on to wszystko tworzył, współtworzył, więc wolelibyśmy, żeby szkodził Niemcom niż Polsce i żeby swoje pomysły gospodarcze i społeczne wprowadzał w Niemczech, a nie w Polsce, bo nas po prostu na to nie stać – dodał Wipler.

Szymon Hołownia złożył rezygnację. Jaka przyszłość czeka lidera Polski 2050?

W czwartek Kancelaria Sejmu poinformowała, że lider Polski 2050 Szymon Hołownia podpisał rezygnację ze stanowiska marszałka Sejmu, które zajmował od dwóch lat. Hołownię, który stara się o funkcję Wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców, na dotychczasowym stanowisku ma zastąpić obecny wicemarszałek, Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Kim Szymon Hołownia będzie za dwa lata?

Marek Suski i Szymon Hołownia
Polityka
Szymon Hołownia: Wicemarszałek z PiS? Zagłosowałbym za Markiem Suskim

– Będzie jednym z wielu byłych polityków – powiedział w piątek Przemysław Wipler. Ocenił, że Hołownia to „młody facet”, który „postawił wszystko na jedną kartę, że zostanie prezydentem”. – Bo tylko to tłumaczy tak słabą umowę koalicyjną, którą zawarł. Sprzedał wszystko za to, że, jak mu się wydawało, dzięki marszałkowaniu Sejmowi zostanie prezydentem. Nie został. Nie ma planu B, nie chce kierować własną partią, którą założył i wprowadził do parlamentu, klub mu się rozpada. Myślę, że mógł odkryć, że polityka, taka jaka ona jest, to nie jest jego dyscyplina sportu. Jest lepszy w innych rzeczach i lepiej się czuje w innych obszarach i on chyba nie chce funkcjonować w polityce takiej, jaka ona jest – mówił w rozmowie „Super Expressem” Wipler.

Karol Nawrocki odmawia nominacji 46 sędziów. Poseł Konfederacji: Słusznie

Poseł Konfederacji był też pytany o prezydenta. Czy Karol Nawrocki będzie następcą Jarosława Kaczyńskiego? – Myślę, że ma największe szanse – odparł, dodając, że szanse te zostałyby zwiększone, gdyby Nawrocki zapewnił sobie drugą kadencję w Pałacu Prezydenckim. – Jeżeli chodzi o Konfederację, to mamy dwóch liderów, oni się nazywają Mentzen i Bosak. A to, że z sympatią odnosimy się (i chyba wzajemną) do pana prezydenta, to insza inszość – zaznaczył.

W środę prezydent oświadczył, że odmawia nominacji 46 sędziów. – To już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja, aby nie dać nominacji. Nie będę także dawał awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczypospolitej, tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości, pana Waldemara Żurka, który zachęca sędziów do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego Rzeczpospolitej – mówił.

Karol Nawrocki
Polityka
Sondaż. Większość zadowolona z Karola Nawrockiego po pierwszych 100 dniach prezydentury

Przemysław Wipler został przez „SE” zapytany, czy ruch Karola Nawrockiego to dobry krok w stronę naprawy praworządności w Polsce. – Myślę, że to jest bardzo dobry krok, ponieważ pokazuje, że ludzie, którzy wprowadzają anarchię, odmawiają prawa sądzenia innym sędziom, bo im się oni nie podobają, przez najbliższych pięć, a być może dziesięć lat będą w sądach, w których są, czyli w rejonowych albo okręgowych, nie dostaną awansu, ponieważ tego rodzaju aktywność, czyli kwestionowanie obowiązującego w Polsce prawa nie jest mile widziana przez głowę państwa. I słusznie – odpowiedział.

Źródło: rp.pl / Super Express

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Święta Święta Narodowe i Państwowe Marsz Niepodległości Osoby Donald Tusk Przemysław Wipler Sławomir Mentzen Szymon Hołownia 11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości Karol Nawrocki

