– To, że mamy niemiecko brzmiące nazwiska nie sprawia, że ktokolwiek kwestionuje to, że mamy polskie serca i Polskę w sercach – powiedział. – Problem z panem premierem Donaldem Tuskiem jest taki, że przez lata prowadził politykę polską i europejską ramię w ramię z Angelą Merkel, z obecną szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, i to nie jest polityka propolska ani nawet proeuropejska, finalnie nawet nie jest do końca proniemiecka, bo Niemcom właśnie się sypie gospodarka, ale on to wszystko tworzył, współtworzył, więc wolelibyśmy, żeby szkodził Niemcom niż Polsce i żeby swoje pomysły gospodarcze i społeczne wprowadzał w Niemczech, a nie w Polsce, bo nas po prostu na to nie stać – dodał Wipler.

Szymon Hołownia złożył rezygnację. Jaka przyszłość czeka lidera Polski 2050?

W czwartek Kancelaria Sejmu poinformowała, że lider Polski 2050 Szymon Hołownia podpisał rezygnację ze stanowiska marszałka Sejmu, które zajmował od dwóch lat. Hołownię, który stara się o funkcję Wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców, na dotychczasowym stanowisku ma zastąpić obecny wicemarszałek, Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Kim Szymon Hołownia będzie za dwa lata?

– Będzie jednym z wielu byłych polityków – powiedział w piątek Przemysław Wipler. Ocenił, że Hołownia to „młody facet”, który „postawił wszystko na jedną kartę, że zostanie prezydentem”. – Bo tylko to tłumaczy tak słabą umowę koalicyjną, którą zawarł. Sprzedał wszystko za to, że, jak mu się wydawało, dzięki marszałkowaniu Sejmowi zostanie prezydentem. Nie został. Nie ma planu B, nie chce kierować własną partią, którą założył i wprowadził do parlamentu, klub mu się rozpada. Myślę, że mógł odkryć, że polityka, taka jaka ona jest, to nie jest jego dyscyplina sportu. Jest lepszy w innych rzeczach i lepiej się czuje w innych obszarach i on chyba nie chce funkcjonować w polityce takiej, jaka ona jest – mówił w rozmowie „Super Expressem” Wipler.

Karol Nawrocki odmawia nominacji 46 sędziów. Poseł Konfederacji: Słusznie

Poseł Konfederacji był też pytany o prezydenta. Czy Karol Nawrocki będzie następcą Jarosława Kaczyńskiego? – Myślę, że ma największe szanse – odparł, dodając, że szanse te zostałyby zwiększone, gdyby Nawrocki zapewnił sobie drugą kadencję w Pałacu Prezydenckim. – Jeżeli chodzi o Konfederację, to mamy dwóch liderów, oni się nazywają Mentzen i Bosak. A to, że z sympatią odnosimy się (i chyba wzajemną) do pana prezydenta, to insza inszość – zaznaczył.

W środę prezydent oświadczył, że odmawia nominacji 46 sędziów. – To już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja, aby nie dać nominacji. Nie będę także dawał awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczypospolitej, tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości, pana Waldemara Żurka, który zachęca sędziów do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego Rzeczpospolitej – mówił.