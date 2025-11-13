Aktualizacja: 13.11.2025 15:22 Publikacja: 13.11.2025 15:03
Marek Suski i Szymon Hołownia
Foto: PAP
Hołownia poinformował o tym odpowiadając na pytanie, czy w momencie, gdy jego rezygnacja ze stanowiska marszałka Sejmu, podpisana 13 listopada, zacznie obowiązywać (18 listopada), wówczas – przy okazji wyboru Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu, co pociągnie za sobą konieczność obsadzenia wakatów na stanowiskach wicemarszałków (jeden pojawi się po wyborze wicemarszałka Czarzastego na stanowisko marszałka, drugi – to wakat, z którym mamy do czynienia od początku kadencji Sejmu, czyli nieobsadzony fotel wicemarszałka Sejmu przysługujący klubowi PiS) swojego kandydata na wicemarszałka zgłosi PiS. Hołownię pytano też, czy radziłby PiS-owi, aby ten zgłosił kandydata na marszałka innego niż Elżbieta Witek, której kandydaturę na to stanowisko Sejm na początku kadencji dorzucił.
Szymon Hołownia o Marku Suskim
– Pogłoski o tym, że zamierzam być członkiem klubu PiS są głęboko przesadzone. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, co planuje klub PiS-u – odparł Hołownia. – Może pan zapytać mojego ulubionego, jednego z ulubionych posłów pana wiceprzewodniczącego (klubu PiS) Marka Suskiego – dodał.
Wymieniając nazwisko Suskiego, Hołownia dodał, że „inny by się pochwalił”, a „on tylko powie”. Poseł Marek Suski od chyba założenia Sejmu jest w Sejmie, od wielu dziesiątków lat. Nikt nigdy nie docenił jego twórczości, a 3 grudnia, na moją osobistą interwencję, odbędzie się w Sejmie wystawa twórczości graficznej posła Suskiego. Tyle lat nikt go nie doceniał od tej strony. Będzie 3 grudnia (wystawa) grafik pana posła, które mi prezentował. Jest niezwykle utalentowanym plastykiem. Powinniśmy się cieszyć ze swoich sukcesów niezależnie od tego jakie mamy zapatrywania polityczne – oświadczył Hołownia.
Dopytywany, czy może Suski byłby dobrym kandydatem na wicemarszałka Hołownia odparł, że „jest to jakiś pomysł”. – Podniósłbym (za nim) rękę, myślę, że by nam się wspaniale współpracowało i wiele artystycznych wzruszeń byśmy z tego mieli – dodał.
13 listopada Hołownia podpisał rezygnację ze stanowiska marszałka Sejmu – która w życie wejdzie 18 listopada o 8.00, gdy Sejm zbierze się na posiedzeniu. Tego dnia, ok. 11.45, zgodnie z umową koalicyjną na nowego marszałka wybrany ma zostać lider Nowej Lewicy, dotychczasowy wicemarszałek, Włodzimierz Czarzasty.
Hołownia oświadczył, że jeśli posłowie zgłoszą jego kandydaturę, wówczas jest gotów objąć funkcję wicemarszałka (zwolnioną przez Czarzastego).
Źródło: rp.pl
