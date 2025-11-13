Hołownia poinformował o tym odpowiadając na pytanie, czy w momencie, gdy jego rezygnacja ze stanowiska marszałka Sejmu, podpisana 13 listopada, zacznie obowiązywać (18 listopada), wówczas – przy okazji wyboru Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu, co pociągnie za sobą konieczność obsadzenia wakatów na stanowiskach wicemarszałków (jeden pojawi się po wyborze wicemarszałka Czarzastego na stanowisko marszałka, drugi – to wakat, z którym mamy do czynienia od początku kadencji Sejmu, czyli nieobsadzony fotel wicemarszałka Sejmu przysługujący klubowi PiS) swojego kandydata na wicemarszałka zgłosi PiS. Hołownię pytano też, czy radziłby PiS-owi, aby ten zgłosił kandydata na marszałka innego niż Elżbieta Witek, której kandydaturę na to stanowisko Sejm na początku kadencji dorzucił.

Reklama Reklama

Myślę, że by nam się wspaniale współpracowało i wiele artystycznych wzruszeń byśmy z tego mieli Szymon Hołownia o Marku Suskim

Szymon Hołownia: Na moją interwencję odbędzie się w Sejmie wystawa twórczości graficznej Marka Suskiego

– Pogłoski o tym, że zamierzam być członkiem klubu PiS są głęboko przesadzone. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, co planuje klub PiS-u – odparł Hołownia. – Może pan zapytać mojego ulubionego, jednego z ulubionych posłów pana wiceprzewodniczącego (klubu PiS) Marka Suskiego – dodał.

Wymieniając nazwisko Suskiego, Hołownia dodał, że „inny by się pochwalił”, a „on tylko powie”. Poseł Marek Suski od chyba założenia Sejmu jest w Sejmie, od wielu dziesiątków lat. Nikt nigdy nie docenił jego twórczości, a 3 grudnia, na moją osobistą interwencję, odbędzie się w Sejmie wystawa twórczości graficznej posła Suskiego. Tyle lat nikt go nie doceniał od tej strony. Będzie 3 grudnia (wystawa) grafik pana posła, które mi prezentował. Jest niezwykle utalentowanym plastykiem. Powinniśmy się cieszyć ze swoich sukcesów niezależnie od tego jakie mamy zapatrywania polityczne – oświadczył Hołownia.