Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Szymon Hołownia: Wicemarszałek z PiS? Zagłosowałbym za Markiem Suskim

3 grudnia na moją osobistą interwencję, odbędzie się w Sejmie wystawa twórczości graficznej posła (PiS Marka) Suskiego - poinformował na konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Publikacja: 13.11.2025 15:03

Marek Suski i Szymon Hołownia

Marek Suski i Szymon Hołownia

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Hołownia poinformował o tym odpowiadając na pytanie, czy w momencie, gdy jego rezygnacja ze stanowiska marszałka Sejmu, podpisana 13 listopada, zacznie obowiązywać (18 listopada), wówczas – przy okazji wyboru Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu, co pociągnie za sobą konieczność obsadzenia wakatów na stanowiskach wicemarszałków (jeden pojawi się po wyborze wicemarszałka Czarzastego na stanowisko marszałka, drugi – to wakat, z którym mamy do czynienia od początku kadencji Sejmu, czyli nieobsadzony fotel wicemarszałka Sejmu przysługujący klubowi PiS) swojego kandydata na wicemarszałka zgłosi PiS. Hołownię pytano też, czy radziłby PiS-owi, aby ten zgłosił kandydata na marszałka innego niż Elżbieta Witek, której kandydaturę na to stanowisko Sejm na początku kadencji dorzucił. 

Myślę, że by nam się wspaniale współpracowało i wiele artystycznych wzruszeń byśmy z tego mieli

Szymon Hołownia o Marku Suskim

Szymon Hołownia: Na moją interwencję odbędzie się w Sejmie wystawa twórczości graficznej Marka Suskiego

– Pogłoski o tym, że zamierzam być członkiem klubu PiS są głęboko przesadzone. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, co planuje klub PiS-u – odparł Hołownia. – Może pan zapytać mojego ulubionego, jednego z ulubionych posłów pana wiceprzewodniczącego (klubu PiS) Marka Suskiego – dodał. 

Czytaj więcej

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia na sali obrad Sejmu
Polityka
Posłowie PiS zakłócili pracę Sejmu, a następnie opuścili salę. Mówią o "dyktacie Hołowni"

Wymieniając nazwisko Suskiego, Hołownia dodał, że „inny by się pochwalił”, a „on tylko powie”. Poseł Marek Suski od chyba założenia Sejmu jest w Sejmie, od wielu dziesiątków lat. Nikt nigdy nie docenił jego twórczości, a 3 grudnia, na moją osobistą interwencję, odbędzie się w Sejmie wystawa twórczości graficznej posła Suskiego. Tyle lat nikt go nie doceniał od tej strony. Będzie 3 grudnia (wystawa) grafik pana posła, które mi prezentował. Jest niezwykle utalentowanym plastykiem. Powinniśmy się cieszyć ze swoich sukcesów niezależnie od tego jakie mamy zapatrywania polityczne – oświadczył Hołownia. 

Reklama
Reklama

Szymon Hołownia: Marek Suski wicemarszałkiem? Wiele artystycznych wzruszeń byśmy z tego mieli

Dopytywany, czy może Suski byłby dobrym kandydatem na wicemarszałka Hołownia odparł, że „jest to jakiś pomysł”. – Podniósłbym (za nim) rękę, myślę, że by nam się wspaniale współpracowało i wiele artystycznych wzruszeń byśmy z tego mieli – dodał. 

13 listopada Hołownia podpisał rezygnację ze stanowiska marszałka Sejmu – która w życie wejdzie 18 listopada o 8.00, gdy Sejm zbierze się na posiedzeniu. Tego dnia, ok. 11.45, zgodnie z umową koalicyjną na nowego marszałka wybrany ma zostać lider Nowej Lewicy, dotychczasowy wicemarszałek, Włodzimierz Czarzasty.

Hołownia oświadczył, że jeśli posłowie zgłoszą jego kandydaturę, wówczas jest gotów objąć funkcję wicemarszałka (zwolnioną przez Czarzastego). 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Osoby Marek Suski Szymon Hołownia Sejm

Hołownia poinformował o tym odpowiadając na pytanie, czy w momencie, gdy jego rezygnacja ze stanowiska marszałka Sejmu, podpisana 13 listopada, zacznie obowiązywać (18 listopada), wówczas – przy okazji wyboru Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu, co pociągnie za sobą konieczność obsadzenia wakatów na stanowiskach wicemarszałków (jeden pojawi się po wyborze wicemarszałka Czarzastego na stanowisko marszałka, drugi – to wakat, z którym mamy do czynienia od początku kadencji Sejmu, czyli nieobsadzony fotel wicemarszałka Sejmu przysługujący klubowi PiS) swojego kandydata na wicemarszałka zgłosi PiS. Hołownię pytano też, czy radziłby PiS-owi, aby ten zgłosił kandydata na marszałka innego niż Elżbieta Witek, której kandydaturę na to stanowisko Sejm na początku kadencji dorzucił. 

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Szymon Hołownia
Polityka
Szymon Hołownia: Podpisałem rezygnację z funkcji marszałka Sejmu
Lider Konfederacji Sławomir Mentzen
Polityka
Ostanie dni partii Sławomira Mentzena. Nową Nadzieję czeka delegalizacja
Tomasz Siemoniak
Polityka
Po decyzji Karola Nawrockiego Tomasz Siemoniak chwali współpracę z Andrzejem Dudą
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Współprzewodniczący Partii Razem Adrian Zandberg był pytany o wyrzucenie z ugrupowania posłanki Paul
Polityka
Matysiak wyrzucona z Razem. Zandberg: Nie ma wiele do komentowania
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama