Iran ma ważniejsze sprawy niż ratowanie Hezbollahu. Prace nad bombą atomową

Dlaczego wątpliwe? Przede wszystkim ze względu na wstrzemięźliwą postawę Iranu, bo to on przede wszystkim mógłby rozpalić tę wojnę na cały region. Mógłby to uczynić i Izrael, jeżeli pod wpływem dotychczasowych sukcesów, zdecydowałby się na atak na cele w Islamskiej Republice, związane z programem atomowym.

Zaangażowanie się Iranu na poważnie oznacza wysłanie wojsk i jednocześnie rakiet w kierunku Izraela. To pierwsze wydaje się niemożliwe. Nowy prezydent Iranu Masud Pezeszkian jest przeciwny „przelewaniu krwi irańskich żołnierzy”. A z techniczno-militarnego punktu widzenia to bardzo trudne, o czym będzie dalej. Wysyłanie rakiet przerobiliśmy już na wiosnę, ale miało ono tylko symboliczne znaczenie.

Obserwujący wydarzenia w Libanie eksperci arabscy są przekonani, że Iran nie zaangażuje się na poważnie w obronie Hezbollahu, podobnie jak wcześniej w obronę Hamasu w strefie Gazy, bo ma inny priorytet – swój program nuklearny. A jest już blisko wyprodukowania bomby atomowej.

Iran broni swojego programu nuklearnego kosztem Hezbollahu. „Iran zdradził Hezbollah”

– Iran zdradził Hezbollah i nikt po Hezbollahu nie będzie płakał – mówi mi anonimowo analityk z jednego z krajów arabskich, którego zdaniem poważna odpowiedź ze strony Iranu będzie „żadna lub nikła”.

Nieproszący o anonimowość egipski politolog Said Sadek dodaje: – Iran chce być drugim po Izraelu mocarstwem atomowym w regionie i zrobi wszystko, by chronić swój program nuklearny. Wcześniej lansował ideę „osi oporu” [Iran i jego niepaństwowi sojusznicy w Libanie, na terenach palestyńskich, w Syrii, Iraku i Jemenie], ale w decydującym momencie opuścił sojuszników, co pogorszyło jego wizerunek na Bliskim Wschodzie – mówi „Rzeczpospolitej” Sadek, profesor Uniwersytetu Japońsko-Egipskiego w Aleksandrii.