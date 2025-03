Silne trzęsienie ziemi w Azji. Panika w Bangkoku

Amerykańska agencja badawcza United States Geological Survey (USGS) poinformowała, że wstrząsy miały magnitudę 7,7, a ich hipocentrum znajdowało się na głębokości 10 kilometrów.

Według tego źródła, do trzęsienia ziemi doszło ok. 17,2 km od Mandalay, miasta zamieszkiwanego przez ok. 1,2 mln osób. Odnotowano także wstrząs wtórny o magnitudzie 6,4.

Silne trzęsienie ziemi w Mjanmie. Zawaliły się budynki

Wstrząsy były odczuwalne także w innych rejonach. Jak podała agencja Reutera, mieszkańcy Bangkoku wybiegli w panice na ulice, a woda wylewała się z basenów.