Johnson negatywnie ocenia wypowiedzi Donalda Trumpa krytykującego Wołodymyra Zełenskiego m.in. za to, że nie przeprowadził wyborów prezydenckich w ogarniętej wojną Ukrainie (Trump nazwał Zełenskiego „dyktatorem bez wyborów”) i sugerującego, że Ukraina jest współodpowiedzialna za wybuch wojny, ponieważ nie porozumiała się z Rosją, choć mogła to zrobić.



- To okropne słyszeć słowa, które płyną z Waszyngtonu na temat tego, kto rozpoczął wojnę i że Zełenski jest dyktatorem – przyznał Johnson dodając, że „wszyscy wiemy, iż są to całkowite nieprawdy”.



Boris Johnson o europejskich siłach na Ukrainie: Symboliczne, ale tego właśnie nie chce Władimir Putin

Mimo to Johnson ocenił, że Trump stoi po stronie Kijowa i nie chciałby, aby Władimir Putin miał władzę nad przyszłością Ukrainy. - Pozostaje optymistą jeśli chodzi o Ukrainę i jej szanse na sukces – podkreślił. Jego zdaniem możliwe jest zawarcie porozumienia między USA a Ukrainą w sprawie dostępu do ukraińskich surowców. Dodał, że nie spodziewa się, aby w tej umowie znalazły się długoterminowe gwarancje bezpieczeństwa USA dla Ukrainy. - Uważam, że to my, Brytyjczycy, Francuzi... powinniśmy wejść i pokazać Donaldowi Trumpowi, że chcemy zrobić to, o co on prosi i wziąć większy ciężar na siebie – stwierdził.



W tym kontekście Johnson poparł projekt wysłania na Ukrainę europejskich sił, których trzonem miałyby być wojska francuskie i angielskie, mających gwarantować bezpieczeństwo Ukrainy po wojnie. Jak dodał chodzi o siły, których celem miałoby być odstraszanie. - Nie mówię o walce, mówię o siłach, które zapewniają wsparcie logistyczne (...) pomagają w szkoleniu (...) maksymalnie 30 tys. żołnierzy z całej Europy – wyjaśnił.



- Byłoby to symboliczne, ale byłoby to dokładnie tym, czego nie chce (Władimir) Putin i czego, sądzi, że może zakazać - dodał. Jednak – jak zaznaczył - nie sądzi, aby Donald Trump zgodził się zarówno na to, by Ukraina pozostawała poza NATO, jak i na sprzeciw Putina wobec pojawienia się brytyjskich wojsk na Ukrainie. - On nie chce, by Putin wygrał - stwierdził.