Golfowa dyplomacja. Alexander Stubb – ten, który „szepcze Trumpowi do ucha”

Gdy po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Finlandia i Szwecja jednocześnie złożyły wnioski o akcesję do NATO, Stubb stwierdził, że to naród fiński poprowadził swojego zachodniego sąsiada do Sojuszu.

Na arenie międzynarodowej nazywają go „the smiling killer”, bo twardo wyraża swoje przekonania prawie zawsze z uśmiechem na ustach. Zyskał też przydomek „ten, który szepcze Trumpowi do ucha”. Umie trafić do prezydenta USA, bo sprawia wrażenie, że wie, jak on myśli. Stubb kilkugodzinną grą w golfa z amerykańskim prezydentem wiosną tego roku ściągnął na siebie uwagę całego świata.

Mówił potem, że pochodzi „z bardzo małego kraju” i nie przywykł do przebywania „siedmiu godzin przy negocjacyjnym stole z prezydentem USA”. Dlatego, jak uznał, prywatna forma dyplomacji może być przydatniejsza niż formalna.

Czytaj więcej Komentarze Jerzy Haszczyński: Piękne lato nad Bałtykiem Finowie i Szwedzi chcą do NATO. Zgodnie z ich życzeniem, trudnym do wyobrażenia jeszcze kilka mie...

Pod koniec września Stubb spotkał się z Trumpem i Zełenskim podczas generalnego posiedzenia ONZ. I jako ten, który szepcze Trumpowi do ucha, tłumaczył woltę prezydenta USA w podejściu do Ukrainy. Nagle bowiem prezydent USA stwierdził, że Ukraina przy wsparciu UE jest w stanie walczyć i odzyskać całe terytorium, a wcześniej namawiał, by pogodziła się z utratą części ziem.