Ma on 1130 m2, a schronienie, np. przed działaniem broni jądrowej, może znaleźć tu 1200 osób. W schronie znajduje się woda i toalety, jedzenie trzeba mieć własne. Nie można jednak zabrać ze sobą czworonogów.

Lifting budowli polega m.in. na wymianie wentylacji, zmodernizowaniu instalacji do oczyszczania powietrza i zdigitalizowaniu sterowania całym obiektem. Dzięki inwestycjom będzie pełnił swoją funkcję przez kolejne trzy dekady.

– W ostatnich latach sytuacja bezpieczeństwa radykalnie pogorszyła się na świecie, a na bliskim obszarze toczy się wojna. Od wielu lat Szwecja stawia na budowanie obrony cywilnej i te prace zintensyfikowano w ciągu ostatnich lat – mówi „Rzeczpospolitej” Anna Wennerström, rzeczniczka prasowa Urzędu ds. Ochrony Ludności i Gotowości.

W schronach zmieści się ponad dwie trzecie Szwedów

– Ta agencja rządowa (wkrótce zmieni nazwę na Urząd ds. Obrony Cywilnej) ma za zadanie wspólnie z właścicielami nieruchomości modernizować i wyposażać specjalne schrony w trybie przyspieszonym – opowiada Wennerström. Stanowią one ważną część ochrony ludności Szwecji, ponieważ wzniesiono je w większych miastach i mogą pomieścić w sumie 100 tys. osób. Prace nad modernizacją zaczęto już w 30 dużych schronach, a łącznie jest ich 80.

Na ten rok urząd przewidział kilkanaście tys. kontroli obiektów i dalsze wymiany filtrów powietrza, by zagwarantować ochronę przed trującymi substancjami chemicznymi i radioaktywnymi środkami bojowymi. Większość z nich nadaje się do użytku, choć przy inspekcjach wykrywane są drobne usterki.