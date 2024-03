Co roku pod wymóg szkoleń wojskowych podpadałoby ok. 700 tys. młodych ludzi. Sondaż dla „Le Figaro” przyniósł zaskakujące wyniki. Aż 65 proc. Francuzów opowiada się za obowiązkowym poborem (35 proc. jest przeciw). Wśród tych, którzy mają powyżej 50 lat, wskaźnik urasta do 70 proc., a w grupie poniżej 35 lat wynosi 58 proc. Ankieta została przeprowadzona już po deklaracji Emmanuela Macrona o możliwości wysłania francuskich wojsk do Ukrainy. Kraj także staje wobec braku wystarczającej liczby ochotników do służby: minister obrony Sébastien Lecornu przedstawił plan dodatkowych zachęt dla żołnierzy, w tym bardziej atrakcyjnych świadczeń emerytalnych.

W Zjednoczonym Królestwie stosunek do poboru jest zupełnie inny niż we Francji. Tu od blisko czterech wieków armia opiera się na ochotnikach. Wyjątkiem był krótki okres pierwszej i drugiej wojny światowej. Dlatego wielkie poruszenie wywołał zwierzchnik sił zbrojnych generał sir Patrick Sanders, oświadczając, że Wielka Brytania potrzebuje „obywatelskiej armii”. – Musimy myśleć o tym, co było nie do pomyślenia – poparł go były zastępca zwierzchnika sił zbrojnych NATO, generał Richard Shirreff. Zdaniem Sandersa w ciągu trzech lat brytyjskie siły zbrojne powinny urosnąć przynajmniej do 120 tys. ludzi. Dziś wynoszą ledwie 74 tys., tak trudno jest znaleźć ochotników. W czasach gdy poziom bezrobocia jest niski, armii trudno oferować atrakcyjne warunki zatrudnienia. Pensje są relatywnie niskie, okres rozłąki z rodziną bywa długi. A od wybuchu wojny w Ukrainie ryzyko udziału w walkach bardzo wzrosło.

Czytaj więcej Polityka Po zamachu pod Moskwą Kreml może wprowadzić stan wojenny Obawiam się, że wskutek tej tragedii dojdzie do poważnej eskalacji – mówi „Rz” Leonid Gozman, znany rosyjski dysydent przebywający na emigracji.

– Bardzo bym zachęcał Wielką Brytanię do pójścia w nasze ślady i wprowadzenia obowiązkowej służby wojskowej – przyznał „Financial Times” prezydent Łotwy Edgars Rinkēvičs. Podobny apel wystosował jego estoński odpowiednik Alar Karis.

Na drastyczny ruch zdecydowała się też Dania: od 2026 roku pobór obejmie na równi kobiety i mężczyzn. Okres służby zostanie też wydłużony z 4 do 11 miesięcy. Do tej pory wśród krajów europejskich tylko w Szwecji i Norwegii panie były powoływane do armii.

Obowiązkowy pobór do wojska? MON o tym nie myśli

Polskie władze jak na razie nie mają planów wprowadzenia poboru. – Obecnie w MON nie toczą się żadne prace dotyczące wprowadzenia obowiązkowej służby wojskowej, nie planujemy jej odwieszać – usłyszeliśmy w biurze prasowym ministerstwa. Obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa została w naszym kraju zawieszona w 2010 roku, choć nie zniesiona. Chodziło wówczas o przyśpieszenie profesjonalizacji wojska wynikającej przede wszystkim z innego typu zagrożeń. Po wstąpieniu do NATO i UE Polska była też zobowiązana do udziału w działaniach koalicyjnych, w tym misjach zamorskich.