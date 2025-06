Trump ostrzega Muska przed „poważnymi konsekwencjami”

Ustawa przeszła już przez Izbę Reprezentantów, ale Senat nadal nad nią debatuje. Mimo to Trump wyraził przekonanie, że zostanie ona uchwalona przed Dniem Niepodległości, czyli 4 lipca. „Ludzie, którzy wcześniej byli sceptyczni, teraz entuzjastycznie poprą projekt. Oczekujemy, że zostanie uchwalony” - powiedział.

W międzyczasie Elon Musk – który wcześniej wspierał Trumpa finansowo – zaczął wysyłać sprzeczne sygnały. W usuniętych już wpisach na platformie X (dawniej Twitter) krytykował byłego prezydenta i wyrażał poparcie dla jego impeachmentu. W jednym z komentarzy napisał „tak” w odpowiedzi na sugestię, że Trump powinien zostać odsunięty od władzy, a zastąpić go powinien wiceprezydent J.D. Vance.

Vance krytykuje Muska. „Ogromny błąd”

W podcaście „This Past Weekend” prowadzonym przez Theo Vona, nagranym w czwartek, Vance skrytykował postawę Muska. Nazwał ją „ogromnym błędem” i wyraził nadzieję, że Musk „wróci do drużyny”. „Elon to genialny przedsiębiorca, ale jego ostatnie zachowanie może utrudnić mu powrót do politycznego centrum Trumpa” - powiedział Vance.

Warto przypomnieć, że Musk – obecnie najbogatszy człowiek na świecie – odegrał istotną rolę w finansowaniu kampanii Trumpa w 2024 roku. Według źródeł, wydał prawie 300 milionów dolarów na wsparcie Republikanów w wyborach parlamentarnych, co miało pomóc partii odzyskać przewagę w Senacie i utrzymać ją w Izbie Reprezentantów.