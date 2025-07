Choć w ostatnich miesiącach analitycy z wielu instytucji obniżali prognozy wzrostu gospodarczego dla USA na ten rok, to gospodarka amerykańska wciąż wydaje się być daleka od recesji. Jednocześnie rosną szanse na cięcie stóp procentowych w USA. Rynek spodziewa się, że dojdzie do niego najprawdopodobniej we wrześniu. Na cięcia stóp naciska prezydent Trump. Dotychczasową politykę Fedu skrytykował również Scott Bessent, amerykański sekretarz skarbu. – Wyglądają, jakby trochę przysnęli za kierownicą – powiedział Bessent w wywiadzie dla Bloomberg TV. Stwierdził również, że na razie nie zaobserwowano, by cła podwyższane przez administrację Trumpa doprowadziły do znaczącego i trwalszego przyspieszenia inflacji.

Spór w Waszyngtonie o ustawę podatkowo–wydatkową

We wtorek wieczorem w amerykańskim Senacie miały być kontynuowane prace nad ustawą podatkowo–wydatkową (zwaną przez prezydenta „wielką, piękną ustawą”). Do zamknięcia tego wydania gazety nie odbyły się jeszcze głosowania nad nią i nie wiadomo było, czy ustawa zostanie przegłosowana, a jeśli tak, to w jakim kształcie. Wywoływała ona duże kontrowersje wśród bardziej konserwatywnych fiskalnie republikanów. Części przedstawicieli tej partii nie podobało się również, że może ona doprowadzić do utraty świadczeń medycznych przez miliony Amerykanów. (Szacunki mówią o nawet 11,8 mln ludzi do 2034 r.) Wcześniejsze wyliczenia Biura Budżetowego Kongresu (CBO) mówiły, że forsowana przez Trumpa ustawa powiększy deficyt budżetowy w ciągu dekady o 3,3 bln USD.

Z tego powodu przeciwko „wielkiej, pięknej ustawie” występuje od wielu tygodni miliarder Elon Musk. W serii niedawnych tweetów straszył on, że ustawa doprowadzi Amerykanów do „niewolnictwa zadłużeniowego” oraz ostrzegł, że wykorzysta swoje pieniądze, by uniemożliwić reelekcję senatorom głosującym za tym aktem legislacyjnym.

Tweety Muska wyraźnie zirytowały Trumpa, który napisał na platformie społecznościowej Truth Social, że „bez subsydiów, Elon prawdopodobnie musiałby zamknąć interes i wrócić do RPA”. Stwierdził również, że być może subsydiom dla spółek Muska powinien przyjrzeć się stworzony przez tego miliardera Departament Efektywności Rządowej (DOGE), by zaoszczędzić wydatków z budżetu. W reakcji na tę groźbę, akcje Tesli traciły 4,5 proc. w handlu przedsesyjnym.