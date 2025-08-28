Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Małe szanse na skrócenie kolejek do lekarzy

O niespełna 3,8 tys. zwiększyła się w 2024 r. liczba lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem, co tylko minimalnie poprawiło ich dostępność. W dodatku co dziesiąty z medyków jest już po siedemdziesiątce.

Publikacja: 28.08.2025 14:52

Małe szanse na skrócenie kolejek do lekarzy

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Wprawdzie praktykujących lekarzy przybywa, ale ich liczba (podobnie jak pielęgniarek) znacznie wolniej niż potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Najnowsze dane GUS pokazują, że w ubiegłym roku bezpośrednio z pacjentami pracowało 141,2 tys. lekarzy, o niespełna 3 proc. (3,8 tys.) więcej niż rok wcześniej. W dodatku znacząca część z nich, bo niemal 30 proc., przekroczyła 60 lat, z czego co dziesiąty medyk był już po siedemdziesiątce.

Czytaj więcej

Sytuacja lekarzy posiadających warunkowe prawo wykonywania zawodu nie zmienia się w wyniku prezydenc
Ochrona zdrowia
Medycy z Ukrainy będą leczyć na dotychczasowych zasadach

Daleko do unijnej czołówki

Najwięcej mamy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych (13 proc.),, lekarzy rodzinnych i pediatrów. W tych dwóch ostatnich specjalizacjach przybyło w zeszłym roku ponad stu lekarzy. Z kolei najbardziej zwiększyła się liczba radiologów (173 osoby) i  psychiatrów (138).

Ubiegłoroczny wzrost liczby lekarzy nie zwiększy jednak znacząco niewielkiej ich dostępności. Dane Eurostatu za 2023 r. wskazują, że Polska ma jedną z niższych liczb lekarzy w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. W większości krajów zachodniej Europy, a także w części państw naszego regionu, ten wskaźnik przekraczał 400 i np. w Niemczech wynosił 466, w Austrii 551 a w Bułgarii 463 (rekordzistką była Grecja – 656). W Polsce był tuż powyżej 357 na 100 tys. mieszkańców, czyli niespełna 36 na 10 tys.

Czytaj więcej

Kariera do siedemdziesiątki? Warto już zadbać, by móc pracować dłużej
Rynek pracy
Kariera do siedemdziesiątki? Warto już zadbać, by móc pracować dłużej
Reklama
Reklama

Z danych GUS wynika, że ten wskaźnik wyglądał u nas nieco lepiej: w 2023 r. na 10 tys. mieszkańców przypadało 36,5 lekarzy, a w zeszłym roku 37,7. Do europejskiej czołówki najbliżej mieli mieszkańcy Mazowsza (47 lekarzy na 10 tys. mieszkańców), ale tylko w teorii, bo niektóre mazowieckie placówki, w tym np. Narodowy Instytut Onkologii, przyjmują pacjentów z całego kraju.

Pielęgniarka na emeryturze

W podobnej skali, jak lekarzy przybywało w 2024 r. pracujących z pacjentami pielęgniarek. Ich liczba wzrosła w zeszłym roku o 3,8 tys., do 219,9 tys., ale w kolejnych latach może szybko spadać. A to dlatego, że wśród pielęgniarek jeszcze większym problemem niż wśród lekarzy jest starzenie się – najliczniejszą grupę (ponad 38 proc.) stanowiły osoby w wieku 50–59 lat, a prawie 22 proc. pielęgniarek pracujących z pacjentami osiągnęło już wiek emerytalny 60 lat.

Czytaj więcej

Od 1 lipca 2025 roku wzrosną najniższe wynagrodzenia w sektorze ochrony zdrowia
Ochrona zdrowia
Duże podwyżki w ochronie zdrowia. Ile zarobią lekarze i pielęgniarki?

Szybszą poprawę widać wśród fizjoterapeutów – w ubiegłym roku liczba tych pracujących z pacjentami wzrosła o 5 proc., do ponad 62 tys.

Przybyło też prawie tysiąc leczących pacjentów dentystów, których liczba sięga niemal 37 tys. Najbardziej dostępni (11,8 na 10 tys. mieszkańców) dentyści są w woj. łódzkim, które lekko wyprzedza Mazowsze (11,4).

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Lekarze Pielęgniarki GUS

Wprawdzie praktykujących lekarzy przybywa, ale ich liczba (podobnie jak pielęgniarek) znacznie wolniej niż potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Najnowsze dane GUS pokazują, że w ubiegłym roku bezpośrednio z pacjentami pracowało 141,2 tys. lekarzy, o niespełna 3 proc. (3,8 tys.) więcej niż rok wcześniej. W dodatku znacząca część z nich, bo niemal 30 proc., przekroczyła 60 lat, z czego co dziesiąty medyk był już po siedemdziesiątce.

Daleko do unijnej czołówki

Pozostało jeszcze 85% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Weto prezydenta utrudni życie nie tylko pracującym w Polsce Ukraińcom
Rynek pracy
Weto Karola Nawrockiego może utrudnić życie polskim firmom i pracownikom z Ukrainy
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Materiał Promocyjny
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
GUS: stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 5,4 proc. Przyczyną zmiany regulacyjne
Rynek pracy
GUS: stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 5,4 proc. Przyczyną zmiany regulacyjne
Solidny wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Spadło zatrudnienie. Stopy w dół?
Rynek pracy
Solidny wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Spadło zatrudnienie. Stopy w dół?
W krajach Unii ubywa wakatów. Czy umacnia się rynek pracodawcy?
Rynek pracy
W krajach Unii ubywa wakatów. Czy umacnia się rynek pracodawcy?
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Firmy zaczynają odkrywać potencjał neuroróżnorodności
Rynek pracy
Firmy zaczynają odkrywać potencjał neuroróżnorodności
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie