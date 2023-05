Przedstawiciel rosyjskich ochotników: Idziemy po władzę w Moskwie

Oczywiste jest to, że zbrojna frakcja rosyjskiej opozycji ma poparcie Kijowa. Ale czy ma poparcie Zachodu?

Zachód jest różny. Polska i państwa bałtyckie są maksymalnie zainteresowane, by Rosja została przeformatowana i by doszło tam do całkowitej zmiany sytuacji. Nie chcą mieć obok niepoczytalnego sąsiada, więc są bardziej radykalnie nastawieni i są gotowi nas wspierać, jawnie albo nie. Zachodnia Europa jest bardziej ostrożna, oczekuje na rozstrzygnięcie wojny. Są politycy zachodni tacy np. jak Macron, którzy próbują jakoś się dogadać z Putinem. Tacy politycy obawiają się jakichkolwiek nagłych ruchów. Ale na Zachodzie są nie tylko politycy, ale też wojskowi i służby specjalne. Z ich strony jest znacznie większe zakulisowe poparcie, bo tacy ludzie rozumieją, że w Rosji pokojowymi protestami i chodzeniem z balonikami nic nie osiągniesz.

W historii rosyjskiej antyputinowskiej opozycji pierwsi wzięliście broń do rąk. Jesteście świadomi ryzyka?

Zdajemy sprawę z tego, że mocno ryzykujemy. Mamy poważne zamiary. Nie jesteśmy opozycją tylko po to, by być opozycją i np. czerpać korzyści z grantów. Idziemy po władzę do Moskwy. Przeciwnik jest bardzo poważny. To sprawy dorosłych ludzi.