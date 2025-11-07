Chiny rozpoczęły prace nad nowym systemem licencjonowania metali ziem rzadkich, który mógłby przyspieszyć dostawy, donosi agencja Reutera, powołując się na dwa źródła bliskie sprawie. Chińskie Ministerstwo Handlu miało poinformować niektórych eksporterów metali ziem rzadkich, że będą mogli ubiegać się w przyszłości o nowe, uproszczone zezwolenia, a podczas briefingów branżowych przedstawiło wymagane dokumenty.

Reklama Reklama

Nowe licencje miałyby być ważne przez rok i prawdopodobnie pozwalałyby na większe wolumeny eksportu – twierdzą znawcy branży, z którymi rozmawiała agencja. Jak dodały, firmy przygotowują dokumenty, które będą wymagały więcej informacji od klientów. Więcej szczegółów można spodziewać się do końca roku.

Niektóre chińskie firmy z branży metali ziem rzadkich oświadczyły jednak, że nie zostały jeszcze poinformowane o zmianie.

Według niektórych źródeł branżowych, licencje ogólne będą prawdopodobnie trudniejsze do uzyskania dla użytkowników powiązanych z obronnością lub innymi wrażliwymi obszarami.