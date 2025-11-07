Aktualizacja: 07.11.2025 20:36 Publikacja: 07.11.2025 19:59
Prezydent USA Donald Trump spotkał się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem
Chiny rozpoczęły prace nad nowym systemem licencjonowania metali ziem rzadkich, który mógłby przyspieszyć dostawy, donosi agencja Reutera, powołując się na dwa źródła bliskie sprawie. Chińskie Ministerstwo Handlu miało poinformować niektórych eksporterów metali ziem rzadkich, że będą mogli ubiegać się w przyszłości o nowe, uproszczone zezwolenia, a podczas briefingów branżowych przedstawiło wymagane dokumenty.
Nowe licencje miałyby być ważne przez rok i prawdopodobnie pozwalałyby na większe wolumeny eksportu – twierdzą znawcy branży, z którymi rozmawiała agencja. Jak dodały, firmy przygotowują dokumenty, które będą wymagały więcej informacji od klientów. Więcej szczegółów można spodziewać się do końca roku.
Niektóre chińskie firmy z branży metali ziem rzadkich oświadczyły jednak, że nie zostały jeszcze poinformowane o zmianie.
Według niektórych źródeł branżowych, licencje ogólne będą prawdopodobnie trudniejsze do uzyskania dla użytkowników powiązanych z obronnością lub innymi wrażliwymi obszarami.
Nie jest to rozwiązanie, którego domagał się prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z przywódcą Chin Xi Jinpingiem w południowokoreańskim Busan pod koniec października. Na pokładzie samolotu Air Force One w drodze powrotnej z Azji do Stanów Zjednoczonych Trump poinformował dziennikarzy, że Chiny nie będą ograniczać eksportu metali ziem rzadkich i sprawa „została rozwiązana”.
– Blokada zniknęła. Nie ma w ogóle blokady w sprawie metali ziem rzadkich. Miejmy nadzieję, że zniknie to z naszego słownika na jakiś czas – oświadczył amerykański prezydent. Jak przekonywał, Stany będą mogły swobodnie pozyskiwać metale ziem rzadkich z Chin i towary wyprodukowane przy ich użyciu.
Chiny produkują ponad 90 proc. światowych przetworzonych metali ziem rzadkich. Są one wykorzystywane w produkcji nowoczesnych technologii – m.in. elektroniki, ale także silników hybrydowych czy elektrycznych, a także sprzętu wojskowego (m.in. rakiet, samolotów, systemów naprowadzania i obrony przeciwrakietowej).
