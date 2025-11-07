Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Chiny pracują nad nowym systemem licencji na eksport metali ziem rzadkich

Chiny podjęły już działania w celu złagodzeniem zasad eksportu metali ziem rzadkich, ale jest mało prawdopodobne, aby sprowadzało się to do całkowitego zniesienia restrykcji, czego domagał się prezydent USA Donald Trump – dowiedziała się agencja Reutera.

Publikacja: 07.11.2025 19:59

Prezydent USA Donald Trump spotkał się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem

Prezydent USA Donald Trump spotkał się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem

Foto: PAP/EPA/YONHAP

Alicja Podskoczy

Chiny rozpoczęły prace nad nowym systemem licencjonowania metali ziem rzadkich, który mógłby przyspieszyć dostawy, donosi agencja Reutera, powołując się na dwa źródła bliskie sprawie. Chińskie Ministerstwo Handlu miało poinformować niektórych eksporterów metali ziem rzadkich, że będą mogli ubiegać się w przyszłości o nowe, uproszczone zezwolenia, a podczas briefingów branżowych przedstawiło wymagane dokumenty.

Czytaj więcej

Donald Trump i Xi Jinping
Dyplomacja
Spotkanie „G2”. Donald Trump rozmawiał z Xi Jinpingiem

Nowe licencje miałyby być ważne przez rok i prawdopodobnie pozwalałyby na większe wolumeny eksportu – twierdzą znawcy branży, z którymi rozmawiała agencja. Jak dodały, firmy przygotowują dokumenty, które będą wymagały więcej informacji od klientów. Więcej szczegółów można spodziewać się do końca roku.

Niektóre chińskie firmy z branży metali ziem rzadkich oświadczyły jednak, że nie zostały jeszcze poinformowane o zmianie.

Według niektórych źródeł branżowych, licencje ogólne będą prawdopodobnie trudniejsze do uzyskania dla użytkowników powiązanych z obronnością lub innymi wrażliwymi obszarami.

Reklama
Reklama

Donald Trump rozmawiał z Xi Jinpingiem o eksporcie metali ziem rzadkich

Nie jest to rozwiązanie, którego domagał się prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z przywódcą Chin Xi Jinpingiem w południowokoreańskim Busan pod koniec października. Na pokładzie samolotu Air Force One w drodze powrotnej z Azji do Stanów Zjednoczonych Trump poinformował dziennikarzy, że Chiny nie będą ograniczać eksportu metali ziem rzadkich i sprawa „została rozwiązana”.

Czytaj więcej

Wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Jakub Jakóbowski
Przemysł Obronny
Chiny blokują zachodnią zbrojeniówkę

– Blokada zniknęła. Nie ma w ogóle blokady w sprawie metali ziem rzadkich. Miejmy nadzieję, że zniknie to z naszego słownika na jakiś czas – oświadczył amerykański prezydent. Jak przekonywał, Stany będą mogły swobodnie pozyskiwać metale ziem rzadkich z Chin i towary wyprodukowane przy ich użyciu.

Chiny produkują ponad 90 proc. światowych przetworzonych metali ziem rzadkich. Są one wykorzystywane w produkcji nowoczesnych technologii – m.in. elektroniki, ale także silników hybrydowych czy elektrycznych, a także sprzętu wojskowego (m.in. rakiet, samolotów, systemów naprowadzania i obrony przeciwrakietowej).

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, Reuters

Miejsca Regiony Azja Chiny Osoby Donald Trump ekonomia Cła Donalda Trumpa

Chiny rozpoczęły prace nad nowym systemem licencjonowania metali ziem rzadkich, który mógłby przyspieszyć dostawy, donosi agencja Reutera, powołując się na dwa źródła bliskie sprawie. Chińskie Ministerstwo Handlu miało poinformować niektórych eksporterów metali ziem rzadkich, że będą mogli ubiegać się w przyszłości o nowe, uproszczone zezwolenia, a podczas briefingów branżowych przedstawiło wymagane dokumenty.

Nowe licencje miałyby być ważne przez rok i prawdopodobnie pozwalałyby na większe wolumeny eksportu – twierdzą znawcy branży, z którymi rozmawiała agencja. Jak dodały, firmy przygotowują dokumenty, które będą wymagały więcej informacji od klientów. Więcej szczegółów można spodziewać się do końca roku.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
CCC stawia na sklepy stacjonarne. Pokazuje plany na 2026 rok
Handel
CCC stawia na sklepy stacjonarne. Pokazuje plany na 2026 rok
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Francja wszczęła postępowanie w sprawie zawieszenia działalności internetowego sprzedawcy odzieży Sh
Handel
Skandal wokół Shein. Francuski rząd zapowiada działania regulacyjne
Kazachstan staje do wyścigu o metale ziem rzadkich. Złoże jak połowa zasobów Chin
Handel
Kazachstan staje do wyścigu o metale ziem rzadkich. Złoże jak połowa zasobów Chin
Już szósty rok Europa kłóci się ze Stanami Zjednoczonymi o oliwki
Handel
Spór UE i USA o oliwki. WTO potrzebowała sześciu lat na decyzję
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Promocja na Orlenie rusza już 31 października
Handel
Pierwsza taka promocja na Orlenie. Od kiedy i o ile będzie taniej?
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama