Projekt to wynik prac specjalnie powołanego zespołu roboczego i pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości ds. biegłych sądowych, którym jest prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski. Zadaniem jest rozwiązanie znanego od lat problemu: coraz większych trudności ze znalezieniem dobrego eksperta w danej dziedzinie. W ocenie resortu Adama Bodnara, dotychczas obowiązujące przepisy dotyczących biegłych sądowych są nieprecyzyjne, niedostosowane do potrzeb obecnej praktyki lub ich brakuje, a system wyłaniania podmiotów opiniujących dla potrzeb postępowań przygotowawczych i sądowych jest niefunkcjonalny. Również system wynagrodzeń nie przyciąga do wykonywania funkcji biegłego najlepszych specjalistów.

Reklama

– Przeprowadzenie reformy przepisów dotyczących instytucji biegłego sądowego jest niezbędne. Obecny stan prawny jest jedną z przyczyn kryzysu wymiaru sprawiedliwości i powodem przewlekłości postępowań – stwierdził minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Jak podkreślił, zmiany muszą brać pod uwagę także aktualną sytuację społeczno-gospodarczą.

Pełnomocnik MS ds. biegłych sądowych przypomniał, że przez ostatnie lata było kilka bezskutecznych prób uporządkowania przepisów, nie udało się stworzyć ustawy. Tymczasem ustawowe regulacje dotyczące instytucji biegłego pozwolą na odpowiednie uregulowanie norm prawnych.

– Założenia zmian, które opracowaliśmy, wynikają z diagnozy tego, jak obecnie funkcjonuje instytucja biegłego sądowego. Częstym problemem jest niewłaściwy poziom kompetencji, zły system naboru i brak metod skutecznej weryfikacji – ocenił prof. Tadeusz Tomaszewski.