Tomasz Pietryga: Morał ze skandalu na wyspie Kos

Generalnie jednak w Polsce po trzech dekadach została przełamana medialna niechęć sędziów do otwartego procesu sądowego. Czasy, w których próby rejestrowania procesów czy krytyka zapadłych orzeczeń były tępione, są szczęśliwie za nami.

Obok zmian mentalnych u młodszego pokolenia sędziów wpływ na to miały też krytyka związana ze zbytnim zamknięciem sędziów na obywateli oraz nowe technologie. Możliwość nagrywania, a nawet transmisji telefonem komórkowym czy innymi mikrourządzeniami sprawiły, że walka z rejestrowaniem procesu stała się po prostu bezsensowna.

W wielu sądach bardziej problematyczna jest organizacja samego procesu, którym interesują się media. Wielu sędziów nie zauważa tego, a także nie widzi potrzeby wytłumaczenia, podzielenia się uzasadnieniem werdyktu z mediami po zakończonym procesie. Taka sytuacja powoduje niekiedy przekłamania i dezinformacje co do rzeczywistej treści wyroku. Szczęśliwie do takich sytuacji jak na wyspie Kos nie dochodzi. Standardy mamy wyższe i to jest dobra wiadomość.