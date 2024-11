Biegli sądowi przejdą certyfikację. Dla sprawdzonych będą wyższe stawki

Czytaj więcej Sądy i trybunały Minister Adam Bodnar ma plan na usprawnienie sądów Od reformy systemu biegłych sądowych, przez informatyzację, wzmocnienie mediacji, po szkolenia dla prezesów sądów z zarządzania – to plany resortu Adama Bodnara na poprawę sytuacji w sądach.

Wyższe stawki dla biegłych sądowych

Co jeszcze zyskają biegli? Znacznie wyższe niż dotąd stawki, które państwu pozwolą w jakikolwiek sposób konkurować z wolnym rynkiem, a także możliwe zwolnienie z podatku VAT. Do reprezentowania ich interesów powołana zostanie rada, w skład której wejdą głównie kandydaci wytypowani przez środowisko. Sprawdzeni biegli i instytucje trafią do centralnego rejestru, do którego dostęp będą mieli też obywatele.

Na biegłych „spadną” jednak nowe obowiązki, bo ci, którzy nie będą podnosić kwalifikacji, również mogą stracić uprawnienia (zaś do ich uzyskania nie wystarczą odpowiednie dokumenty, bo nowi kandydaci przejdą też rozmowy z zespołem oceniającym). Profesor Tomaszewski zapowiedział, że będą oni musieli też znać się na prawie dowodowym, choć tylko w koniecznym do pełnienia ich funkcji zakresie. – To rzecz niezbędna – ocenił pełnomocnik ministra.

Resort chce, aby przyszły rok upłynął pod znakiem intensywnych prac nad projektem, zaś nowe przepisy mają wejść w życie na początku roku 2026.

Konferencja była częścią obchodów 95-lecia utworzenia Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.